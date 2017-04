Elsősorban a már előrehaladott virágzásban lévő gyümölcsfák – barack, cseresznye, meggy, korai szilva – vannak veszélyben. A kinyílt virágok már a fagypont közeli hőmérsékleti értékek miatt is károsodhatnak. Lehet, nem látványos a virágok fagyása, de ha közelebbről megfigyeljük, közepükön csak egy fekete folt marad a hideg után, ez a folt a lefagyott bibe, amely nélkül nem fejlődik ki gyümölcs – magyarázta a veszélyt Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

A csak virágrügyes állapotban lévő gyümölcsfák – kései alma, szilva – még hozhatnak gyümölcsöt. A rügyek jobban bírják a hideget, rövid ideig a mínusz 4–5 Celsius-fok sem károsítja. Ám a huzamosabb ideig tartó mínusz 2–3 Celsius-fok végzetes lehet. A rügyek esetleges fagyását is lehet ellenőrizni. Miután a fagyot követően kienged a rügy, éles pengével ketté kell hasítani, ha közepe fekete, kár érte – mondta a szakember.

A fagy miatt veszélyben vannak a gyümölcstermő cserjék is. Elsősorban a ribizlik – főleg a fekete, de a korai piros is – már virágzásban vannak, így a megyében egyre szaporodó ültetvényekben komoly károkat okozhat a fagy – tette hozzá Könczei.

A beporzás elmaradása is veszélyeztetheti a gyümölcstermést. A hideg időben a méhek és más rovarok aktivitása csökken, így a porzókról származó virágpor nem kerül megfelelő időben a bibére, elmarad a megtermékenyülés, és a termés sem fog kialakulni – tudtuk meg Kelemen Attila amatőr méhésztől.

A házmelléki szőlősök is veszélyben vannak, főként ha a szorgos gazda már elvégezte a tavaszi metszést. A kibontakozó rügyek könnyen lefagyhatnak, és nem biztos, hogy a visszavágott ágakon lesz még szem, melyből rügy fejlődhet ki. A házak, gazdasági épületek oldalára felfuttatott, déli fekvésű szőlőlugasok esélyesebben vészelik át a hideget, a falak által nyújtott védelem megmentheti a szőlőt.

Mint minden természeti katasztrófa, illetve károsodott növényfaj esetén az agrártárca elrendelheti a kárpótlások folyósítását. Ez attól függ, hogy országos szinten mekkora területen pusztított a fagy a gyümölcsösökben. Ha valaki fagykárt észlel a bejegyzett gyümölcsösében, azonnal je­lentse az illetékes polgármesteri hivatalnál. Innen a prefektúrára továbbítják a kárjelentést, a kormányhivatal kérheti a mezőgazdasági igazgatóságot a kár felmérésére, aminek alapján az esetlegesen országos szinten elrendelt kárpótlást fizetik – hívta fel a figyelmet az igazgató.

A gyümölcsösök fagyása elleni védekezésre is van lehetőség. Jó eredményt adhat a füstölés. A gyümölcsösben nem túl száraz, inkább enyhén nedves avart, szalmabálákat lehet meggyújtani, a képződő füst mérsékeli a fagy hatását. Ha fagyra érzékeny gyümölcsfákat, gyümölcstermő cserjéket nevelünk, érdemes még az esetleges fagyok előtt odakészíteni a füstölőt. Ha jön a hideg, nem kell egyébbel foglalkozni, mint begyújtani.