Csemetéket ültettek a visszavágott fák mellé is. A szerző felvétele

Négyszáz facsemetével gazdagodtak Kovászna zöldövezetei, parkjai. A csemetéket szakosodott faiskolából vásárolta a polgármesteri hivatal, az ültetést ugyancsak a városháza személyzete végezte, a munkában segítséget nyújtottak a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulói is. A beszerzésre közel 15 ezer lejt fordított az önkormányzat.



Platán-, kőris-, nyírcsemetéket, tujákat ültettek a felújított Ștefan cel Mare utcával párhuzamosan, a járda mellett kialakított zöld terekbe, a városközpont több pontján, a Tündérvölgyben, a Liget részen – mondta el érdeklődésünkre

Jeszenovics Károly alpolgármester. Utóbbi helyen – a Kovászna pataka mellett – már állott néhány öregebb fűzfa, itt a lakossági igénynek eleget téve parkosítottak, gyarapították a faállományt. A csemeteültetési akciót megelőzően a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetésével a városközpontban fiatalító vágást végeztek a meglévő, öregebb fákon.

A művelet nem mindenkinek tetszett, a városban sokan a nagyborosnyói, illetve sepsiszentgyörgyi facsonkításokhoz hasonlították. Lényegében az idős fák elkorhadt ágait vágták le – tudtuk meg már korábban Gyerő József polgármestertől. Ha kívülről épnek is látszottak, az ágak közepe ki volt korhadva. Akár a szél hatására, akár a kialakuló lombozat súlya alatt bármikor letörhettek volna. Veszélyt jelentettek az arra járó gyalogosokra, az elhaladó autókra is – ecsetelte Gyerő. Azt is elmondta: a fák gyorsan kialakítják majd új koronájukat.

A visszavágott fák környezetébe fiatal csemetéket ültettek, ezeket egyelőre nem fogja elnyomni az idős fák dús koronája, így a tágasabb térben, fényben jobban megerősödhetnek.