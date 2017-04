Antal Árpád felidézte: az új főtér kialakításakor elmondta, a Korzón felszámolt utcaszakasz forgalmi fennakadásokat fog eredményezni. Ő maga is kapott sok észrevételt, a Bokor-Tóth Zoltán javaslatát is ismeri, válaszként azonban csak annyit mondhat, amit a szakemberek is közöltek vele: a 2015 októberében megváltoztatott forgalmi rend hatásának méréséhez időre van szükség, jelen pillanatban a Kós Károly és a Gyöngyvirág utca kiesésével pedig nincs is értelme, hiszen ez a két utca nagyban befolyásolja a városbeli forgalom alakulását. Azonkívül – fűzte hozzá – a város több, hosszú távú tervét is figyelembe kell venni, például azt, miként alakul át a forgalom, ha a Székely Mikó Kollégiumból és a Mikes Kelemen Elméleti Líceumból átköltöztetik az elemi oktatást a jelenlegi Kós Károly Szakközépiskola épületébe. Minden változtatásnak vannak nyertesei és vesztesei, fejtette ki, az új főtér kialakításának ára a bonyolultabb forgalom, a Sepsiszentgyörgyön is egyre növekvő autóparkkal való együttélésnek pedig az az eszköze, hogy minél távolabb lehessen tartani a központtól a forgalmat. Azon is el kell gondolkodni, mondta, egy probléma megoldása milyen másokat okozhat: a Petőfi Sándor utca kétirányúsítása az ottani parkolóhelyek megszűnéséhez vezetne, a Gábor Áron utca kétirányúsításával a Váradi József utca aljában levő útkereszteződés lenne leterhelve. Nincs olyan döntés, amellyel minden sepsiszentgyörgyi polgár elégedett lenne, így olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek gyermekeinknek szólnak, mondta, hozzátéve, az önkormányzatnak feladata és felelőssége is olyan infrastruktúra kialakítása, ami bátorítja az embereket valamire – jelen esetben arra, hogy a városban minél kevesebben járjanak autóval, minél többen gyalog, kerékpárral vagy a tömegközlekedést igénybe véve. Elmondta, ő maga is, mikor csak teheti, gyalog közlekedik, és így „sokkal szebb az élet”. Az természetes, hogy mindenki azt szeretné, otthona és munkahelye között optimális legyen a közlekedés, de nem csupán egyetlen útvonalat, hanem az egész várost kell nézni, mondta, hozzátéve: semmi nincs kőbe vésve, a jelenlegi forgalmi rend módosításának szükségességéről azonban csak azt követően érdemes dönteni, miután a szakemberek leteszik javaslatukat.