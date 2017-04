HÓ VAN, SÍZNI NEM LEHET. Predeálon 30 centiméteres hó hullott, de sízni nem lehet a hétvégén, mert az idény véget ért, a védőhálókat leszerelték, a felvonók nem üzemelnek. Szeben megyében a Fogarasi-havasokban a Bâlea-tónál a legvastagabb a hóréteg, 2000 méter fölött eléri a 173 centimétert is. A Fogarasi-havasokban működik a felvonó, csak azzal lehet megközelíteni a tavat. A jéghotel is látogatható még, azonban már nem lehet szobákat foglalni. A téli sportok kedvelői még kihasználhatják a havazást, azonban csak a hegyimentők felügyelete mellett, a hegyi turistaútvonalak ugyanis zárva vannak a magas fokú lavinaveszély miatt: 1800 méter fölött négyes, 1400 és 1800 méter között hármas fokozatú, közepes lavinaveszély van érvényben. (Agerpres)

ALVILÁG, MINT A FILMEKBEN. Alen Daniel Moisin a brassói alvilág egyik közismert vezetője, aki rendkívül agresszív viselkedése miatt lett híres. Prostituáltakat futtatott, lopások, informatikai bűncselekmények, zsarolás, uzsoráskodás és drogkereskedői hálózat működtetése írható a számlájára. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság tavaly szeptemberben kezdett vizsgálatot ellene. A rendőrség több alkalommal is házkutatást tartott a férfi lakhelyén, ahol pisztolyt, kannabiszt, hamis okiratokat is találtak, majd idén januárban a bűnbanda tagjainál 46 darab festményt foglaltak le. A 18–19. századi festményeket feltehetően az EU országaiból lopták, összértékük közel 50 ezer euró. A rajtaütés során négy darab elefántcsontot is találtak, amelyek súlya összesen 53 kilogramm és mintegy 53 ezer eurót érnek. Alen Moisin azonban megszökött a felelősségre vonás elől, februárban illegálisan lépte át Románia határát Magyarország irányába, ahol hamis okiratokat szerzett be magának. A bandavezért végül Madridban fogták el, a spanyol hatóságok pedig átadták Ro­mániának. (Agerpres)