A bajnoki címvédő Sepsi-SIC gyenge teljesítménye miatt kétpontos különbséggel elveszítette a Kolozsvári U elleni, az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság döntőjének első mérkőzését, amely mérhetetlenül szorosra sikeredett. Bár a papírforma a mi sikerünk mellett szólt, nem tudtunk felnőni a feladathoz, ez pedig a kudarcunkhoz vezetett. Az egyik fél három sikeréig tartó párharcot Kolozsvár vezeti 1–0-ra. A megszokott forgatókönyv szerint, azaz az elmaradhatatlan székely himnusszal indult a találkozó, ami alatt – a Székely Légió jóvoltából – teljesen zöld-fehérbe öltözött a megyeszékhelyi sportcsarnok. A kolozsvári lányok értékesítették első támadásukat, amire Jeffery egy triplával válaszolt (3–2). A két csapat az első negyedben nagy hangsúlyt fektetett a védekezésre, igaz, a pontszegényebb játékhoz kellett a gyengébb dobóteljesítménye is. A 8. percben Jeffery második hárompontosával 12–7-re vezettünk, s Dragan Petricevic időkéréssel törte meg lendületünket. A folytatás már a vendégekről szólt, akik a szakasz végére egyenlítettek (12–12). A második játékrész ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt: ők szórták a pontokat, mi egymás után hagytuk ki a ziccereket. 11–0-s kincses városbéli részsiker után (12–18) szereztük az első pontjainkat. Az egyenlítéshez kellett Marshall két triplája, aki a döntő első meccsé­re – stílusosan – zöldre festette haja egy részét (18–18). A következő percekben megléptünk hat ponttal (24–18), de az egyetemisták felzárkóztak, majd a vezetést is megszerezték (26–27). Az első félidő – ami alatt végig zúgott a lelátó – hajrájában mi voltunk a jobbak, és hárompontos előnyel vonultunk szünetre (30–27). Ahogy az első kettőben, a harmadik negyedben is Denson szerezte az első kosarat (30–29), majd Thompson és Shegog pontjaival 34–29-re vezettünk. A folytatásban szoros küzdelem volt a pályán, s nekünk gyengén ment, a SIC-et Harris vitte a hátán, és négypontos hátrányban vártuk az utolsó negyedet (42–46). Mar­shall kosaraival feljöttünk egyre (45–46), ám a 35. percben hat ponttal vezetett Kolozsvár (47–53). Lassan játékba hoztuk magunkat, és az utolsó három percen belül már csak egy ponttal voltunk lemaradva (51–52). Ekkor Harris blokkjánál felrobbant a sportcsarnok, majd minden kosarukat tapsvihar követte (56–53). A véghajrá roppant szorosra sikeredett, s fél perccel az utolsó dudaszó előtt 61–61 volt az eredmény. Thompson büntetőből 63–61-re lőtt minket, ám Harrison – a Sepsi-SIC egykori játékosa – egy triplával elnémította a szentgyörgyi közönséget. Az utolsó másodpercek a faultokról és az időkérésről szóltak, amiből a vendégek jöttek ki jobban, és 64–66-ra megnyerték a finálé első meccsét. A két csapat ma 19 órától újra találkozik egymással a döntő második mérkőzésén.



péntek 09:30

tihi

1441 hozzászólás 2017. április 21.péntek 09:30

Kérdezném,hogy mennyire erkölcsös az,hogy a játékvezetői hármasban egy kolozsvári sípos is volt ??? A totalbaschet bemútatója szerint,Ciprian Ciocan koloszvári !!! Ha harmadokként is van jelen,de épp úgy fújja a sípot,mint a másik kettő.Véleményem szerint,néhányszor félre is fújjt !!! A stáb nem szabadott volna elfogadja,ha már a szövetség ilyen tudatos tévedést csinált!!Ezentúl,nagyon gyengén játszottunk el kell ismerni.Kevés lepattanót szedtünk össze és nagyon sok büntető dobást rontottunk.Az utóbbi nem megengedhető ilyen szinten.Mindannak dacára,hogy Kolozsvár nem üti a mi szintünket,a tegnap este jobbak voltak,kivált küzdeni akarásban! Javítani lehet,de kell is !