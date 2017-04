A Sepsi OSK hátrányból fordítva 2–1-re nyert hazai pályán a Temesvári Politehnica ellen a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának nyitómérkőzésén. A piros-fehérek Răzvan Greu és Dragoş Huiban második félidőben szerzett góljaival gyűjtötték be a három pontot, így 54 ponttal továbbra is őrzik második helyüket.

A hideg ellenére szép számban kilátogattak a háromszéki szurkolók, illetve Temesvárról is érkezett közel ötvenfős lila-fehér csoport. Bár az első perctől kezdve a hazaiak birtokolták többet a labdát, a 19. percben mégis Teuţ veszélyeztetett, a beadását pedig Niczuly lábbal hárította. Az OSK a 30. percben megszerezhette volna a vezetést Hadnagy révén, viszont a csapatkapitány az oldalhálóba rúgta a labdát. Az első félidő hajrájában, Ursu rossz labdaátvételét kihasználva, Blănaru csapott le a labdára, majd a kapuból kilépő Niczuly mellett a hosszú sarokba gurított (0–1). A házigazdák játékát számtalan pontatlan passz nehezítette, illetve a támadójáték is hagyott némi kívánnivalót maga után, így egygólos hátránnyal vonulhattak az öltözőbe.

Szünet után megélénkült a szentgyörgyiek játéka, először pedig Hadnagy, majd a csereként beálló Huiban és Manole is veszélyesen lőtt kapura. A 70. percben Huiban a bal oldalon passzolt a védők mögül kilépő Greu elé, aki nem hibázott és megszerezte az egyenlítő találatot (1–1). Nem sokkal később Ene jobb oldalról ívelt be, a védők között jól helyezkedő Huiban pedig a hálóba bólintott (2–1). A négyperces hosszabbítás első percében Motreanu a tizenhatos vonalon belül szabálytalankodott Huiban ellen, így a kolozsvári játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőrúgást Ene végezhette el, viszont a csatár jobb alsó felé tartó lövését védte Gakos, így maradt a 2–1. Az OSK 11. hazai győzelmének örülhetett, illetve összességében ez volt a 16.

„Nem volt a legjobb mérkőzésünk, viszont a győzelem így is összejött. A védelmi hibákért újra megfizettünk, és kijelenthetjük, hogy megnehezítettük a játékunkat. Az első félidőben is volt néhány lehetőségünk gólt szerezni, viszont nem éltünk velük. A fiúk dicséretet érdemelnek a befektetett munkáért, annak ellenére, hogy a mutatott játék nem volt látványos, viszont az eredmény minket igazol. Köszönjük azoknak, akik segítettek letakarítani a havat a pályáról, lehetővé téve, hogy játszani tudjunk” – mondta Valentin Suciu edző.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 30. forduló:

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 1100 néző. Vezette: Dan Florin Dreve (Kolozs­vár). Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Damian, Olteanu–Greu, Ghinga, Minciună (Huiban, 52.), Manole–Hadnagy (Burlacu, 80.), Ene (Veress, 90+2.). Edző: Valentin Suciu. Temesvár: Gakos–Motreanu, Mera, Bilia, Taub–Nicolescu–Teuţ (Birău, 79.), Stancu (Bădăuţă, 60.), Ungureanu, Ghinescu–Blănaru (Neamţu, 74.). Edző: Sorin Brîndescu. Gólszerzők: Greu (70.), Huiban (75.), illetve Blănaru (41.). Sárga lap: Răduţoiu (76.), Damian (78.), Ene (89.), Greu (90+5.), illetve Ghinescu (21.), Motreanu (54.), Taub (85.).

A Sepsi OSK a bajnokság 31. fordulójában a 14. helyen álló Baloteşti vendége lesz csütörtökön 17.30-tól. A mérkőzést a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti. (miska)