A szabadkai társulat Dogs and Drugs című produkcióját, amelyet a társulat meghatározó vezetője, Urbán András rendezett, érettebb korú kamaszoknak, szüleiknek, jövendőbeli szülőknek ajánlják. A legkényelmetlenebb témákat feszegetik, kábítószer és függőség, erőszak és családon belüli erőszak, szexuális másság, diszkrimináció. A súlyos témák mögött − a beharangozó szerint − valós történetek, konkrét rendezők, alkotók által megélt, átélt tapasztalatok húzódnak meg. Ahogy Herczog Noémi kritikájában írja, szélsőséges érzelmekre, brutalitásra és erőszakra, gyors tempójú jelenetekre, társadalmi szerepvállalásra számíthatunk, de ugyanakkor szemléletében szerencsére van valami kelet-európai esendőség és humor is. Trainspotting Szabadkán.A bukaresti Reactor Egyesület előadása Aglaja Veteranyi írónő életéből, regényeiből építkezik. A sepsiszentgyörgyi származású Ștefan Lupu rendezésében az Aglaján keresztül egy hányatott cirkuszi család részeseivé teszi a nézőket, felvillantva a hamisan csillogó világot, miközben kőkemény életigazságokat mesélnek. A merész vizuális megoldásokat használó előadásban egyébként a hat színész különleges lehetőséget kap a kortárs színházi világ határainak feszegetéséhez. A főszereplőt ihlető Aglaja Monika Veteranyi romániai cirkuszdinasztiába született; magyar származású apja, Alexander Veteranyi bohócként lépett fel, anyja, Josephina Tanasa-Veteranyi akrobata volt. 1977-ben édesanyjával Svájcban telepedett le, miután szülei elváltak, és apja Buenos Airesben maradt Aglaja nővérével. Noha románul és spanyolul is tudott, a gyakori költözések miatt nem látogatta rendszeresen az iskolát, és írástudatlan volt. Később néhány évig bentlakásos iskolába járt, majd drámatagozaton tanult Zürichben. 1982-ben indult színészi és szerzői pályafutása. Legismertebb regénye az önéletrajzi vonatkozású A gyermek a forró puliszkába esett. 2001 őszén súlyos lelki válságba került, ami oda vezetett, hogy 2002 februárjában öngyilkosságot követett el. Az utolsó regénye, a A végső sóhajok polca befejezetlen maradt, csak halála után adták ki.Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kosztolányi Dezső Színház előadása 16 év alattiaknak nem ajánlott. Jegyár 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. A Dogs and Drugs című produkciót április 23-án, vasárnap 20 órától játsszák, az Aglaja április 24-én, hétfőn 18 órától látható, mindkét előadás a Tamási Áron Színház nagytermében lesz. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában vagy online a www.biletmaster.ro honlapon lehet vásárolni. A Szent György Napok teljes programja elérhető a www.szentgyorgynapok.ro honlapon.