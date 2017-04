Él a Nílus habjaiba –

nyereg sose töri hátát,

vízben vágtat, nem kap náthát,

s ha megellett, hidd el, ó,

fia nem vízicsikó.

Vagy rövidebben:

Vízben nyargal, ló a neve,

hanem a zab nem kenyere,

nyerget sose tűr a háta,

ott lubickol – Afrikában.



A zsiráf

Nyaka olyan, mint a létra.

Irigyli is Ferkó néha,

ha kamrában fortyog, morcog:

nem éri a felső polcot.



A cinege

Inog a cinege,

szép a lába, sárga,

vékony, mint zsineg a

kolbászok nyakába.

Kékül is, zöldül is,

pedig a tél messze,

de ő már most gondol

a fagyos ereszre.



A vakondok

Azt mondják rá, hogy vak, undok,

földtúró a kis vakondok.

Pedig hidd el, küszködve él:

küzd a földdel, míg fényre ér.