– Mi van itt? Miféle csuda ez?

– Hát, egy nagy tojás.

Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terü szalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett.

Hamar egy ember hozott egy nagy terü szalmát, s a tojásra reárakta, s ott bizony szőrén-szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár ha csodát akart látni, akár ha tojást akart enni, megállt egy időre. A bugylibicskával, késsel, villával, ki mivel érte, tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is a bugylibicskájával látott hozzá a tojáshoz. Hát, ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját beleejtette a tojásba.

– Na – mérgelődött –, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári bugylibicskámat, hanem én lemegyek utána, s visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatja a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával.

– Adjon isten, keresztapám!

– Adjon isten, édes fiam!

– Hát te mit keresel itt?

– Én a bugylibicskámat. Ahogy ettem a tojást, beleejtettem.

– Azt te hiába keresed – legyintett a keresztapja –, én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleestek. Már három napja keresem, de sehol se találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a bugylibicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, s ők is nekiálltak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen meglátja.