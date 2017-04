A merénylet este kilenc óra körül történt a Champs-Élysées sugárúton, a Diadalív közelében. Az AP hírügynökségnek Johanna Primevert, a rendőrség szóvivője azt mondta: a támadó a Franklin Roosevelt metrómegállónál szolgálatot teljesítő rendőröket vette célba. Pierre-Henry Brandet, a belügyminisztérium szóvivője szerint az elkövető kiszállt egy autóból, és tüzet nyitott egy rendőrbuszra. Itt ölte meg az egyik rendőrt. Ezt követően próbált menekülni, és több rendfenntartóra rálőtt, két másikat megsebesített, de végül végeztek vele. Az egyik sebesült rendőr később belehalt sérüléseibe. Brandet is azt mondta, hogy a támadó célpontjai kifejezetten a rendőrök voltak.

Tegnap a hatóságok azt is közölték: a rendőrökre támadó Karim Cheurfi 39 éves francia állampolgár holtteste közelében az Iszlám Államot dicsőítő, kézzel írott üzenetet találtak, a járművében pedig egy Koránt. A nyomozók a támadáshoz használt automata fegyveren kívül egy pumpás puskát és több kést is találtak az autójában. Három hozzátartozóját őrizetbe vették – közölte tegnap a francia belügyminiszter.

Karim Cheurfi egyébként visszaeső, többször is támadt rendőrökre, de nem tudtak arról, hogy radikális iszlamista lenne. A Párizs északkeleti elővárosának Livry-Gargan nevű településéről származó, Chelles-ben lakó férfit február 23-án a rendőrség előállította, mert azzal gyanúsították, hogy rendőröket akart gyilkolni. Bizonyítékok híján azonban másnap elengedték. Március óta terrorellenes nyomozás folyt ellene a nyomozáshoz közel álló források szerint.

A tárca szóvivője, Pierre-Henry Brandet közölte, hogy a belga titkosszolgálat információi alapján egy másik férfi után is kutatnak, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy köze volt-e a Champs-Élysées-n történtekhez. A Reuters birtokába jutott dokumentum szerint a belga biztonsági szolgálat a támadás előtt figyelmeztette a francia hatóságokat, hogy a második feltételezett gyanúsított, egy Youssouf El Osri nevű „nagyon veszélyes ember” egy Thalys nagy sebességű vonaton útban van Franciaországba.

Az elnökválasztáson induló jelöltek közül François Fillon, Marine Le Pen és Emmanuel Macron is elhalasztotta péntekre tervezett kampányeseményeit.