AHOL RÁMOZDULNAK ÉS AHOL LEGYINTENEK. Miután a napokban több mint egy méter hó hullott, a predeáli hatóságok hétvégére megnyitják a Clăbucet pályát felvonóstul, esti világítással együtt – jelentette be Cătălin Câmpeanu, a turisztikai központ vezetője. Brassó-Pojánán is egy méternél nagyobb a hóréteg vastagsága, ott azonban nem is merült fel a sízés lehetősége, mert „a telep már több mint két hete bezárt” – mondta Nora Dudiţă, a helyi turisztikai központ vezetője. (Agerpres)

A RENDŐRÖKET IS MEGBÜNTETTÉK. KÉTSZER IS. A temesvári helyi rendőrség megbírságolta azt a két alkalmazottját, akik néhány nappal ezelőtt tilosban, vagyis a járdán parkolták le szolgálati autóikat. Az esetre Corneliu Vaida ismert temesvári forradalmár hívta fel a figyelmet, közösségi oldalán megosztva az egész járdát elfoglaló rendőrautókról készített fényképet, csípős megjegyzést is fűzve a fotóhoz – emiatt, vagyis a jegyzőkönyv szerint a rendőrökre tett sértő megjegyzései miatt őt azonnal megbírságolták 900 lejre. A tilosban parkolás tényállásának megállapítása ráért még egy napot, végül azonban a kihágást elkövető rendőrök is sorra kerültek: előbb fejenként 290 lejes pénzbírságot róttak ki rájuk, és két-két büntetőpontot is kaptak, amiért autójukkal járdán álltak meg, később azonban módosították büntetésük besorolását szabálytalan parkolásra, ami miatt fejenként 580 lejes pénzbírság és három büntetőpont jár. „Tévedés történt” – intézte el az ügyet Daniela Seracin, a temesvári helyi rendőrség szóvivője. (Főtér)

JÓL FOGY A DACIA. Márciusban 8,8 százalékkal emelkedett az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás államaiban eladott Dacia személygépkocsik száma, a gyártó piacrészesedése pedig megmaradt a 2,3 százalékos szinten – közölte az Európai Autógyártók Szövetsége. Idén márciusban 44 296 Dacia személygépkocsit írattak forgalomba Európában, míg 2016 márciusában ez a szám 40 731 volt. A Renault eladásai 14,4, a PSA Peugeot Citroëné 6,7 százalékkal növekedtek. Nőttek a károsanyag-kibocsátási botrányba keveredett Volkswagen eladásai is – 6,2 százalékkal –, az amerikai Ford cég pedig 16,5 százalékkal több gépkocsit értékesített idén márciusban. (Agerpres)