Lezárult a sportpályázatok leadási határideje Baróton, a Barót Városi Sportklub (BVSC) a klubon belüli szakosztályok éves sporttevékenységeinek finanszírozására igényelt támogatást. A polgármester ismertette: 116 ezer lejt hagytak jóvá, ennek jó részét a baróti futballcsapat kapja majd meg. Az elöljáró ezúttal is emlékeztetett: a szerződésben kitétként szerepel, hogy a nagypályás focicsapatnak mindenképpen a középmezőnybe kell felve­rekednie magát a bajnokságban, a szerződés ez év végéig érvényes. A focicsapat finanszírozása mellett támogatásban részesül még a biliárd-, az asztalitenisz-, a minifoci-, a kézilabda-szakosztály, ezek 20–25 ezer lejes támogatást kapnak, az összeget kiszállásokra, étkeztetésekre és a tevékenységükhöz elengedhetetlen sportfelszerelések megvásárlására fordíthatják. Minden szakosztály esetében az önrész a megítélt összeg 10 százaléka, ezt a szakosztályoknak kell előteremteniük. A focicsapat esetében megpróbálnak az önrész fedezéséhez szponzorokat szerezni.

A rendkívüli tanácsülés másik fontos napirendi pontja a miklósvári legelő ügye volt. A falu állattartó gazdái azzal a kéréssel fordultak a polgármesterhez, hogy csökkentse a legelők bérleti díját: a hektáronkénti 680–635 lej helyett 400 lejt javasoltak. Lázár-Kiss Barna András elmondta, az egyeztetések során arra jutottak, hogy a terület legeltetési értékét 440 lejben határozzák meg hektáronként, ezt a miklósvári állattartó gazdák el is fogadták. A licitet vélhetőleg két héten belül megismétlik, a gazdák most intézik az állatok iratait.

A miklósvári falufelelős, Vajda Irén felhívta a városvezetés és a tanácstagok figyelmét, hogy jelenleg is juhok legelnek a baróti polgármesteri hivatal tulajdonát képező miklósvári dűlőkön. Kérte továbbá, hogy valamilyen módon a legelőn található itató közvetlen környezetéből hordassák el az erdészet által oda kitermelt fákat is, hiszen az nagyon zavaró, ráadásul tevékenységükkel összetörik a bérlendő területet is.

Albert Egon