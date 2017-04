Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója elmondta, a múzeum számára ünnepi pillanat e mostani kiállítás megnyitója, ugyanis erre az alkalomra üzemelték be azt a fényrendszert, amely látványosabbá teszi ezután kiállításaikat. György Zsolt – aki régi barátja Munzlinger Attilának – úgy mutatta be a kiállítót, mint aki nemcsak elkötelezett fotós, hanem csodálatos ember is, fotóin új tartalmakkal, érzelmekkel telnek meg az általunk jól ismert vidékek, s aki fotózás közben bizonyára meditál is, ezek a belső állapotok pedig jól tükröződnek a most kiállított képein is. György Zsolttól megtudhattuk, hogy a Benedek-mezői csillagda kialakításában is fontos szerepe volt Munzlinger Attilának.

A megszólított művész végezetül elmondta, a kiállítás ötlete egy Benedek-mezői csillagfigyelés alatt született meg, amikor többek között arról beszélgettek, hogy bár nagyon sok családban vannak jó fényképezőgépek, nem használják ki azok technikai lehetőségeit az emberek. Szerinte az asztrofotózás tökéletes erre a célra, és talán nem véletlen, hogy a csillagász-nagyhatalomként számontartott Magyarországon nagyon sokan fotózzák az éjszakai égboltot.

A kiállítás megnyitóját követően Munzlinger Attila vetített képes előadást tartott a vadászati múzeum előadótermében, ahol gyakorlati bemutatóval és néhány képfeldolgozással kapcsolatos alapismeret megosztásával is igyekezett népszerűsíteni az érdeklődők körében az asztrofotózást.