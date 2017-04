A bejegyzett 1836, élelmiszer-feldolgozásra és forgalmazásra szakosodott egységből egy hónap alatt 352-t ellenőriz­tek, emellett a közlekedésrendészet bevonásával kilenc alkalommal összesen 115, élő állatot vagy élelmiszert szállító járművet is. A feltárt szabálytalanságok sokrétűek: hiányzó címkék, részleges vagy nem megfelelő tájékoztatók, padlón tárolt élelmiszerek, az alapanyagok és végtermékek közös helyiségben történő raktározása, higiéniai mulasztások – ismertette közleményében a hivatal. Ugyanakkor olyan egységet is találtak, amely élelmiszer-biztonsági engedély hiányában vagy alkalmatlan helyiségben tevékenykedett. A már jelzett pénzbírságok mellett húsz esetben figyelmeztettek, elkoboztak 30 kg hústerméket, illetve közel 50 kg hal forgalmazását is zárolták. Háromszéki piacokon 436 bárányt, kereskedőknél pedig 1350 kg bárányhúst vizsgáltak a szakemberek. A megyében engedélyezett két vágóhídon 3501 bárányt vágtak le az ünnepet megelőző időszakban.