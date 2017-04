A két kiskorú egy turistacsoport tagjaiként friss hóval vastagon borított nyári útvonalon tartott a hegység legmagasabb csúcsa, a 2509 méter magas Peleaga felé, amikor lavina sodorta el őket. A hegyimentő-szolgálat pénteken a legmagasabb, ötös fokozatú lavinaveszélyre figyelmeztető riasztást adott ki a Retyezát-hegységre az utóbbi napokban lerakódott vastag és roppant nedves hóréteg miatt. Ovidiu Bodean szerint az 51 tagú csoport nagy része kiskorúakból állt, és a lavina elindulásakor a Genţiana menedékház felől tartottak a 2509 méter magas Peleaga- csúcs irányába. A hózuhatag 2000 méter fölött érte őket, és valószínűleg ők idézték elő. „Valaki ezért fizetni fog” – jelentette ki a hegyimentő. A csoport többi tagja az est beállta előtt le tudott ereszkedni egy menedékházhoz, ahol találkoztak a segítségükre indult hegyimentőkkel. A hegyimentők és csendőrök tegnap lehozták a lavina által elsodort két fiatal alpinista holttestét.

Mindketten a Brassó megyei Montan Altitudine hegymászóklub és a román alpinistaszövetség igazolt sportolói voltak, és korosztályuk számos rekordjával büszkélkedhettek. Gulácsi Erik például idén a legfiatalabb európaiként mászta meg Amerika legmagasabb csúcsát, a 6962 méter magas argentínai Aconcaguát. Dor Geta Popescu is 12 évesen, két éve jutott fel az Aconcaguára, illetve Észak-Amerika legmagasabb csúcsára, a 6168 méteres, alaszkai Denalira is, de ugyanabban az évben a világ legmagasabb aktív vulkánját, a 6893 méter magas Ojos de Saladot is megmászta.

A rendőrség bűncselekmény elkövetése gyanújának megalapozottságát vizsgálja a tragédia ügyében.