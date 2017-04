Az arány az előrejelzéseknél magasabb, szinte megegyezik az előző, 2012-es elnökválasztás első fordulójában mért részvétellel, ami 28,29 százalék volt. Tegnap csaknem 47 millió választópolgárt vártak az urnák elé, hogy a 11 jelölt közül kiválassza azt a kettőt, akik május 7-én a második fordulóban megmérkőzhetnek az államfői posztért. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015 januárjában elkövetett merénylet óta a köztereken járőröző 7 ezer katona mellett több mint 50 ezer járőröző rendőr is biztosította a 66 546 választóhelyiséget, s a főbb elnökjelöltek is kiemelt rendőri biztosítást kaptak. Az RTBF belga televíziós csatorna által tegnap kora este közzétett exit-poll felmérés eredményei szerint a második fordulóba a centrista Emmanuel Macron és a szélsőjobboldalt képviselő Marine Le Pen jutott be 24, illetve 22 százalékos eredménnyel. A jobboldali Francois Fillon 20,05 százalékon állt, a baloldali Jean-Luc Mélanchon pedig 18 százalékon. A francia médiában az urnák lezárásáig nem közölhettek exit-poll adatokat.