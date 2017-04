Évtizedek óta nem mért támogatottsági előnyt mutat ki a legújabb felmérés a kormányzó brit Konzervatív Párt számára. Theresa May miniszterelnök a hét elején teljesen váratlanul bejelentette, hogy június 8-án előrehozott választásokat tartanak Nagy-Britanniában.



Egyebek mellett azzal indokolta a döntést, hogy a jelenleginél erőteljesebb választói mandátummal szeretné elkezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalássorozatot az Európai Unióval. A kormányfő indoklásában szerepelt az is, hogy az ellenzék igyekszik akadályozni a brexitfolyamatot, kihasználva a Konzervatív Párt csekély, az összes többi frakció létszámához képest mindössze 17 fős alsóházi többségét, ezért is szükséges a megerősített mandátum. A ComRes közvélemény-kutató cég a Sunday Mirror baloldali vasárnapi brit lap megbízásából elvégzett országos felmérésében kimutatta, hogy a Konzervatív Párt támogatottsága az új választások bejelentése óta 4 százalékponttal emelkedett, és elérte az 50 százalékos lélektani szintet. 2002 áprilisa óta most először ért el brit parlamenti párt 50 százalékos támogatottságot. A Munkáspárt 25 százalékon áll. Ha ez a megoszlás érvényesül a június 8-ai parlamenti választásokon, a Konzervatív Párt létszámfölénye az összes többi párt alsóházi frakciójának együttes létszámához képest meghaladná a kétszázat a jelenlegi 17 helyett.