A tárlatot házigazdaként Dimény Attila muzeológus, intézményvezető ajánlotta a közönség figyelmébe, kiemelve: az utóbbi években itt nem volt fotókiállítás, és Nagy Lajos első alkalommal szervezett a múzeumban egyéni tárlatot. Ismertette: a kiállító művész eddigi pályafutása során több mint ezer díjat kapott fotóiért, és mintegy száz helyen állították ki képeit. Azt is elmondta, hogy Nagy Lajos előbb Romániában, majd Magyarországon nyerte el Az év fotóművésze címet, tagja a Romániai Fotóművészek Szövetségének, és alapítója a Magyar Fotóművészek Világszövetségének. 2014-ben elnyerte a Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége által odaítélt legmagasabb, platina kitüntetést.

Dimény Attila Erdély és szűkebb pátriánk, Kézdivásárhely fotóművészeti múltját, hagyományát is összefoglalta dióhéjban. A 19. század végén volt olyan időszak, amikor a céhes városban négy fotóműhely működött, volt igény a fényképre, és meg lehetett élni belőle. Az első, aki művészeti szinten művelte a fotózást már 1910-ben, Bogdán Artúr volt, aki abban az évben nemzetközi kitüntetést is kapott.

A kiállítást Deák Ferenc magyartanár méltatta, azt emelve ki, hogy az alkotó munkái nagyon erős erdélyiséget képviselnek, Moldvában, a Gyimesekben és Háromszéken készített fotói, illetve portréi arra hívják fel a figyelmünket, hogy az idő mindent átértékel, de mindez örök érvényű kell hogy legyen. Nagy Lajos elmondta, a teremben az utóbbi huszonöt év fotóiból látható válogatás. A kiállítást május 7-ig lehet megtekinteni.