A pénteki győzelem után 1–1-es döntetlenre áll a Sepsi-SIC és a Kolozsvári U közötti döntő eredménye, miután Zoran Mikes tanítványai újabb kiélezett csata végén hat ponttal diadalmaskodtak kincses városbéli ellenfelükkel szemben a női kosárlabda Nemzeti Liga fináléjának második mérkőzésén. Akárcsak egy nappal korábban, most is a véghajrá döntött a győztes kilétéről, a párharc pedig Kolozsváron folytatódik a harmadik összecsapással. Ahogy már megszokhattuk, a sepsiszentgyörgyi szurkolók ismét kitettek magukért, hiszen a meccs teljes egésze alatt frenetikusan biztatták kedvenceiket, és hatodik játékosként ők is kivették részüket a sikerből.

A zöld-fehérek 5–0-jával indult a találkozó, ám a túloldalon Harrison – a Sepsi-SIC egykori játékosa – ott folytatta a meccset, ahol egy nappal korábban abbahagyta, azaz egy triplával (5–3). A harmadik perc végén már a kolozsváriak vezettek (7–8), kevéssel később elléptek hat ponttal (10–16). Ekkor Zoran Mikes időt kért, felrázta tanítványait, és a 9. percre újra előnybe kerültünk (17–16). A negyed hajrájában tovább folyt az adok-kapok, s 19–20-as eredménnyel ért véget az első tíz perc. A második játékrészben is folytatódott a kiegyenlített küzdelem, egyik csapat sem tudott különösebb előnyt össze­kovácsolni, és a Sepsi-SIC plusz eggyel vonult szünetre (39–38). A térfélcserét követően szárnyra kaptak Gödri-Părăuék, és lányaink pillanatok alatt hétpontos vezetésre tettek szert (47–40). Bíztunk abban, hogy innen már simább lesz a mérkőzés, ám az egyetemisták nem voltak társak ebben, és sikerült felzárkózniuk, sőt, a 29. percben pár pillanatra vezettek is (52–53). Jeffery hárompontosával azonban újra előnybe kerültünk, ám Butulija egyenlített 55-re, és innen következett az utolsó negyed. A záró szakasz első kosarát Dixon jegyezte, majd a szárnyaló Marshall triplájával vezettünk (58–57), s előnyünket megtartottuk a meccs végéig. A 37. percben 65–64 volt az állás, a pályán és a lelátókon tapintható volt a feszültség. A véghajrában komolyan odatettük magunkat védekezésben, az elfáradt kolozsvári lányok számos hibát vétettek, ezeket mi rendre kihasználtuk, és végül hat ponttal hoztuk a mérkőzést. Megdolgoztunk a pénteki sikerért, a morális előny nálunk van, és bízunk abban, hogy ez sokat nyom majd a latban a soron következő meccseken.

A mérkőzés és egyben a Sepsi-SIC legjobbja Marshall volt, aki 27 ponttal vette ki részét a csapat sikeréből, továbbá leszedett hét lepattanót és kiosztott gólpasszt is, a túloldalon Harrion 18 pontig jutott.



Mestermérleg

Zoran Mikes (Sepsi-SIC): Most jobban játszottunk, mint egy nappal korábban, és ennek örvendek. A mérkőzés végén jól védekeztünk, és kétségkívül megérdemeltük a győzelmet. Most pihennünk kell, majd készülünk a kolozsvári meccsek­re, amelyeken reméljük, már jobban fogunk játszani.

Dragan Petricevic (Kolozsvári U): Ismét a véghajrá döntött, akárcsak a csütörtöki meccsen. Ma is esélyünk volt a győzelemre, ám a végét a Sepsi-SIC-es lányok bírták jobban idegekkel. Megérdemelten nyertek, de akár mi is nyerhettünk volna.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc szerdán és csütörtökön Kolozsváron folytatódik.