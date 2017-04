A versenyzőknek 5 kilométer futást követően 20 kilométert kellett kerékpározniuk, majd újabb 2,5 kilométer szaladás után haladhattak át a célvonalon. Dániel – aki tavaly két országos bajnoki ezüstérmet szerzett, először tereptriatlon-, majd az országúti triatlonbajnokságban, illetve a terepduatlon-Európa-bajnokságon is ezüstöt nyert – 2017-ben először versenyzett, és egy taktikai hiba miatt ezúttal a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel Ciprian Bălănescu és Bogdan Damian mögött, viszont a 23 év alattiak között első helyen zárt. Az amatőr 20–29 éves kategóriában a háromszéki Madaras Dániel is részt vett, akit mindössze Andrei Tale és Mircea Popescu előzött meg, így szintén bronzéremnek örülhetett.

„Nagyon jó nemzetközi versenyen sikerült bronzérmet szereznem, ami egyben kiváló felkészülési lehetőség is volt a duatlon-Európa-bajnokságra, amelynek április 29-én és 30-án a spanyolországi Soria ad otthont. Teljesítményem jó volt, viszont egy kicsit eltaktikáztam magam, így csak harmadikként sikerült áthaladnom a célvonalon. Lehetett volna jobb is, mert erősnek éreztem magam, de pozitívan gondolok az előttem álló hétvégére, és azon leszek, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el a kontinensviadalon. Köszönöm szponzoraimnak – Isostar Románia, Bellotto, Prodent Kft. és a Sportatlon.ro – feltétel nélküli támogatását” – mondta Dániel Attila.

Eredmények: * férfi, elit kategória: 1. Ciprian Bălănescu 53:56.10 perc, 2. Bogdan Damian 56:03.10 perc, 3. Dániel Attila 56:16.80 perc * férfi, amatőr 20–29 éves kategória: 1. Andrei Tale 1:02:24 óra, 2. Mircea Popescu 1:06:04 óra, 3. Madaras Dániel 1:08:31 óra. (miska)