A harminchét sportolót felvonultató 38 kg-os súlycsoportban Baricz Örs végig jól küzdött, s kis szerencsével akár döntőt is játszhatott volna, és a bajnoki címet is megszerezhette volna, de így cselgáncsozónknak meg kellett elégednie a bronzéremmel. Ez sem rossz, a teljesítményéhez pedig gratulálunk. Az eredmény: 1. Gabriel Pleşa (Târgovişte), 2. Petrişor Dogaru (Bukaresti Makoryu Gym), 3. Baricz Örs és Claudiu Alexandru Oancea (Bukaresti Dinamo ISK).

A sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna is jól harcolt a hétvégi döntőn, ám a 48 kg-os súlycsoportban neki is be kellett érnie a harmadik hellyel. A tehetséges sportolónak ez az idei első bajnoki érme, s bízunk abban, hogy szorgalmas munkával a későbbiekben majd meglesz az arany is. Az eredmény: 1. Diana Maria Argint (Szörényvári MSC), 2. Geor­giana Lirca (Marosvásárhelyi Bushi Shindo), 3. Balogh Hanna és Timea Vlad (Nagyváradi ISK-MSC).

A felső-háromszéki csapat következő versenye a sportiskolák számára kiírt bajnokság döntője lesz, amelyet a hét végén Déván rendeznek meg. A Nagy Mózes SK-t pedig Gondos Réka (70 kg) és Kocsis Gergő (90 kg) képviseli ezen a megmérettetésen. (tif)