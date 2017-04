Az unitedgalati.ro portál információi szerint annak ellenére, hogy a zöld-fehérek elvesztették a párharc első mérkőzését, a másodikon mindent feltettek egy lapra, és a győzelemért léptek pályára Galacon. Hazai góllal indult a találkozó, amire Ţicalo és Pavel válaszolt, így csapatunk rövid ideig vezetett is a hétvégén. Sajnos, vendéglátóink gyorsan egyenlítettek, majd újabb találattal beállították a 4–2-es első félidei eredményt. A térfélcseréket követően nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a galaciak, akik egymás után háromszor voltak eredményesek (7–2). A folytatásban Pavelnek sikerült szépítenie (7–3), ám a véghajrában megszületett az United nyolcadik gólja is (8–3). A Sepsi FC kettős vereséggel búcsúzott a rájátszástól, a Galaci United pedig a Temesvári Informatika–Călăraşi párharc nyertesével játszik a legjobb négy között. A végső sikerre is esélyes bánsági alakulat az elmúlt héten kiütéses, 6–0-s diadalt aratott Călăraşi ellen.

meccs napján tudtunk el­utazni Galacra, de még így is mi kezdtük jobban a meccset. A kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat, s vendéglátóink előnyben is voltak. Fordítottunk, ám a galaci fiúk gyorsan átvették a mérkőzés irányítását, és győztek. Harcoltak a fiúk, részükről megvolt a tisztes helytállás, és úgy érzem, teljesítettük a szezon előtt megfogalmazott célkitűzéseinket. Remélem, ősszel már jobb csapattal vágunk neki a bajnokságnak, és szebb eredményt érünk majd el – nyilatkozta Farkas Attila, a Sepsi FC edzője. (tibodi)