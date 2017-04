A Bordás Noémi Ágota irányította együttes eredményei: 45–31 a nagyszalontai Teodor Nes Főgimnáziummal (a csapat: Damokos 2, Pánczél 1, Meregya 2, Ioachim 4, Bocz 8, Nagy 5, Páll 2, Csiszér 8, Daragics 7, Apor 2, Tarczi 4, Kovács), 62–50 a Craiovai ISK alakulatával (a csapat: Damokos 7, Meregya 7, Ioachim 21, Bocz 6, Nagy 6, Páll 2, Csiszér 3, Daragics 5, Tarczi 5, Beder, Apor, Kisgyörgy) és 57–65 az Admai Bukarest-Costinești alakulatával (a csapat: Ioachim 24, Bocz 9, Nagy 14, Csiszér 2, Daragics 6, Tarczi 2, Pánczél, Meregya, Kisgyörgy, Páll, Beder, Kovács).

A döntős csapatok: Admar, Sepsi ISK, Craiovai ISK, Kolozsvári For You, Temesvári Bega ISK, Bukaresti Champions, Bukaresti Olimpia, Nagybányai Roth SE.

A május 15–21. között megrendezendő nyolcas döntőben a Sepsi ISK Temesvárral, a Championsszal és Kolozsvárral lesz egy csoportban.



U18-as finálé Kézdivásárhelyen

Mától vasárnapig a kézdivásárhelyi sportcsarnokban rendezik meg az U18-as lány kosárlabda-bajnokság nyolcas döntőjét, amelyen házigazdaként a céhes városbeli Nagy Mózes SK is érdekelt. További részt vevő csapatok: Târgoviștéi ISK-MSC, Bukaresti Rapid, Kolozsvári Napoca Baschet, Gyulafehérvári Sportlíceum, Brassói Olimpia, Temesvári Bega ISK, Bukaresti Olimpia. Péntekig a csoportmérkőzésekre kerül sor, szombaton rendezik meg a kieséses szakasz meccseit, vasárnap pedig a helyosztókat és a döntőt játsszák.

A mai mérkőzések programja: Târgoviște–Rapid (10 óra), Kolozsvár–Gyulafehérvár (12 óra), Brassói Olimpia–Temesvár (16 óra), Nagy Mózes SK–Bukaresti Olimpia (18 óra). (tibodi)