A Tanoda határait a várkapuk jelzik, amelyek egyben regisztrációs pontként is működnek. Itt lehet belépni, miután a jelentkező kiállta a várkapupróbát.

A vitézjelöltek megfelelő felkészítéséről helyi szervezetek, mesemondók gondoskodnak. Lesz itt győzerőde, cselezde, sárkánybarlang, sárkány-kő-vár, kakassarkon forgó aranyvár, sárkánytudósarok, Szent György lovagi címért szóló vetélkedés, és a vasparipák lovagjait is keresik.

„A Szent György Napoknak a sárkány legyőzéséről kell szólniuk. Erre készítjük fel a gyerekeket a Szent György Tanodában, az első két nap alatt a sárkány gyengítése zajlik. Ez több módszerrel történik, bízunk abban, hogy a tanodában mindenkit megfelelően felkészítenek erre. Vasárnap párbajra hívjuk a sárkányt, és megpróbáljuk egy évre legyőzni, hogy megújulhasson a természet, bekövetkezhessenek életünkben a változások, és Szent György lovagok lehessünk a következő esztendőben” – tudtuk meg Péter Orsolya programkoordinátortól.

De nézzük szép sorban, mit kínál a Tanoda:

Győzerőde – itt vizsgálják, mérik az erőt, hozzátesznek, elvesznek, megnézik, hogy jeles-e vagy egyáltalán mérlegképes-e. Mérnek erőt, képzelőt, emlékezőt, kitartót és alkotót, örömERŐt, mERŐt, énismERŐt, hogy lássák, megvan-e a Sárkány győzERŐ.

Vasparipák lovagjai – a sárkány elrabolta a királylányt, és fogva tartja. A bátor vitéz utánaindulhat a vasparipán, s útja során társakra lel, akikkel együttműködve eljuthat a célhoz, és megmentheti a szépséges királylányt.

Cselezde – ez olyan kiképezde, ahol a feladatok elvégzése után könnyebb lesz eljutni a sárkányhoz.

Sárkány-kő-vár – a Szent György lovag által legyőzött sárkány kővé vált, és darabjaira hullott szét. Itt megtalálhatod a sárkánykő-legó darabkáit, amelyekből, ha megépíted a sárkányt, felfedezheted a gyenge pontjait, s ennek ismeretében könnyebben le tudod majd őt győzni.

Kakassarkon forgó aranyvár – itt a mesék sok száz éves bölcsességét hívjuk segítségül. A képzelet szárnyán bejárjuk a Nagyhírű Sárkányölő Vitézek útját. A mesemondással koronázott alkotó-fejlesztő, játékos foglalkozások nemcsak szórakoztatóak, hanem bátorságnövelők is.

Sárkánymesék – a Kakassarkon forgó aranyvárban naponta egyszer a családok, felnőttek is hallgathatnak mesét arról, hogy hányféleképpen lehet legyőzni egy sárkányt, valamint arról, hogy milyen tulajdonságokkal, képességekkel kell rendelkeznie a sárkányölő vitéznek.

Sárkánytudósarok – ez Háromszék vármegye sárkánykutató intézetének kihelyezett fiókja, ahol megtudhatod, hányféle sárkány létezik, hol él, hol tarja az erejét, milyen az anatómiai felépítése, hogyan és mikor okád tüzet, milyen színű a vére, mi a kedvenc tápláléka, hogyan udvarol. Gyengítőszereket is készíthetsz, de varázsigéket is tanulhatsz.

Sárkány-barlang – egy képzeletbeli sárkány szobája, audiovizuális installációként megjelenítve. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek egy fiatal sárkány életébe. A tinédzser Kázmér Sárkány nagy félelme, hogy emberi lények rátalálnak lakhelyére, ezért váratlan „meglepetéseket” rejtett el barlangjában.

Légy te Szent György lovag! – vetélkedő 11–13 éveseknek. Az ügyességet, bátorságot és találékonyságot felmérő próbák során legjobbnak bizonyuló lovagjelölt nyeri el a Szent György Lovagja címet.

A sárkány gyengítése – naponta 17 órától megkíséreljük gyengíteni a sárkányt, hogy aztán vasárnap párbajra hívjuk és végérvényesen legyőzzük. Hozd magaddal a Szent György Tanodában összegyűjtött tudást, ügyességet, furfangosságot, a tanult varázsigéket, a mesebatyudat, hogy közös erővel meggyengítsük, majd legyőzzük a sárkányt.

A Tanoda április 28-án, pénteken 12–17 óráig tart nyitva, április 29-én, szombaton és április 30-án, vasárnap 11–17 óráig. Helyszín: Erzsébet park, a tó és tér közötti rész.

A vitézjelöltek felkészítésében közreműködnek: Caritas , HITI, Sikló Egyesület, ERSZI, Tanulók Háza és a Tekergő Meseösvény Egyesület, Turulmadár Ifjúsági Iroda és Erdélyi Magyar Ifjak, Benkő Éva és a Folker együttes, Müller Henrietta, Szabó Enikő és Karda Zenkő, valamint Kovács Hajnalka.