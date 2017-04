Nem csak kávézó

A Kőrösi Csoma Sándor utca 22. szám alatt található kávézóban alapvető a barátságos kiszolgálás, illetve remek kávék, külföldi sörök színes palettájáról és kézműves sörökből választhatnak a vendégek. Mindegyik kávéjuknak megvan a saját karaktere, igazi egyedi termékek egytől egyig, és nincs ez másként a sörökkel sem. A hely egyszerű, de nagyszerű hangulata van, ami talán a több mint nyolcvan társasjátéknak és a kellemes zenének köszönhető.

Zoltán a magánvállalkozás beindítása előtt külföldön is dolgozott, jelenleg pedig egy nagybani lerakatnál keresi a kenyerét, ahol az a feladata, hogy külföldi cégekkel tartson kapcsolatot. Emellett persze a Zamat körül is akad bőven munka. A három éve boldog házasságban élő fiatalok néhány esztendővel ezelőtt úgy döntöttek, hogy belevágnak egy vállalkozásba. A ház, ahol a kávézó működik azért is előnyös, mert közel van a főtérhez, nem mellesleg Réka szülei laknak benne, viszont az alsó szintet szívesen a fiatal pár rendelkezésére bocsátották, akik éltek a lehetőséggel, és egy kis tervezés után belevágtak céljuk megvalósításába, egy plusz jövedelmi forrás biztosításába.

Ízléses, nyugodt kávézót álmodtak, majd Zoltán kölcsönt vett fel, illetve az esküvőn kapott pénzüket is ebbe fektették, és elkezdték az épület felújítását. Később kiderült, jóval többe került a tatarozás, mint azt képzelték, így kénytelenek voltak a megtakarításukat is erre fordítani, de így sem adták fel. A több mint hét hónapja sikeresen működő kávézóban Zoltán és Réka reggeltől estig vállvetve munkálkodtak, s elérték azt a szintet, hogy megengedhették maguknak, egy alkalmazottal bővüljön a kis csapatuk.



A névadás fontossága

A névadásnál már az elejétől fogva biztosak voltak benne, hogy nem szeretnének angol hangzású, idegen nevet adni, mindenképp magyar megnevezés mellett döntöttek. Persze azt is figyelembe vették, hogy a román anyanyelvűek számára is könnyen kiejthető és megjegyezhető legyen. Emellett azt sem tartották elhanyagolhatónak, hogy a név utaljon a hely jellegére, az embereknek pedig egyértelmű legyen, ha meghallják, könnyedén tudják társítani egy csésze illatos, finom kávéval, esetleg egy nem minden üzletben megtalálható sörrel. Zoltán szerint fogyasztóbarátok az árak terén, s fontos, hogy a kávézó csendes környéken helyezkedik el.

A fiatalok mosolyogva hozzák szóba, hogy náluk bizony a társasjátékok is komoly szerepet kapnak, sőt, állításuk szerint ez lett a fő arcélük, a Zamat igazi társasjátékos kávézó, ami a nyugati országokban is igazán népszerű. Zoltán szabad idejében hódol a társasjátékoknak, sőt, több országos bajnokságon is részt vett már. A versenyeken nyert kupák, érmek is helyet kapnak a kávézóban. A társasjátékok tárolására külön polc szolgál, amelyre nagy szükség van, hiszen mintegy nyolcvan különböző játék közül választhatnak a vendégek.

Sörök terén sem átlagos a kávézó kínálata, több kézműves italt is megkóstolhatnak az ínyenc fogyasztók. „Romániában a tömegfogyasztásra gyártott sörök minősége egyre silányabb, ezért a kézműveseket részesítem előnyben, igyekszem minden olyat beszerezni, amelynek az ízvilága a felső kategóriába tartozik” – érvel Zoltán. Réka a mintegy tíz kávékülönlegességet említi, hiszen különböző ízű és fűszerezésű feketével várják az új aromákra nyitott fogyasztókat.



A nehézségek leküzdése

A pénzügyi nehézségeken kívül sokat küszködtek a bürokrácia útvesztőiben. Zoltán vezetékneve nem mindennapi, ezért akad olyan hivatalos papír is, amelyen elírták azt. A házaspár elmondása szerint nem tartottak tőle, hogy a nehéz gazdasági helyzetben nem lesz sikeres a vállalkozásuk, hiszen a helyiség a családé, így nem érte volna őket nagy veszteség. A fiatalok a kezdetekben sem gondoltak a negatív végkifejletre, eltökélten néztek előre, a feladás legkisebb szikrája sem villant fel bennük. A nehezebb pillanatokat egymást biztatva vészelték át, és csak a végeredményre koncentráltak. Zoltán igyekezett mindent úgy alakítani ki, hogy a lehető legkevesebb kiadásuk legyen, ezért például a fűtést fás kandallóval oldották meg.

Az adminisztrációt is házon belül intézik, elosztják a feladatokat egymást között. Zoltán szerint egy vállalkozás irányítását nem lehet kizárólag egyetemen megtanulni, leleményesnek, határozottnak és céltudatosnak kell lenni, így minden probléma legyőzhető. Egy vállalkozás halálát okozhatja a túlbonyolított megközelítés is, hiszen mindig talál az ember egy-két olyan okot, ami megakadályozhatja már az elindulást, de ezeken át kell lépni. Zoltán nem végzett egyetemet, viszont sokat olvasott, és számtalan hasznos, gazdag információt szolgáltató képzésen vett részt, amit később felhasznált. Eleinte naponta tizenhét órát dolgoztak, ami szellemileg és fizikailag is komoly kihívást jelentett, de ezen a nehéz időszakon is túljutottak.



A vendég a legfontosabb

Teljes mértékben figyelnek a fogyasztói észrevételekre, hiszen a Zamat a vendégért van, az a céljuk, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, jól szórakozzanak, és közben olyan italokat fogyasszanak, amelyeket máshol nem találnak meg. Réka és Zoltán úgy véli, ha az emberben akarat van és elhatározás, akkor Háromszéken sem nehezebb vállalkozni, mint bárhol máshol. Zoltán, amióta belevágott a vállalkozásba, teljesen másképp gondolkodik. Elmondása szerint, ha egy nap nem 24, hanem 72 órából állna, még legalább két-három céget alapítana.

A közeljövőben számtalan tervet szeretnének megvalósítani. A jelenleg egy szobában működő kávézót szeretnék kibővíteni, hiszen már kialakult egy komolyabb fogyasztóréteg, amely egyre csak bővül. Számtalan rendezvénynek biztosítanak teret, nyitottak minden olyan eseményre, amely nem igényel nagyobb hangerőt. „A jövőre nézve a különböző rendezvényeknek is jót tenne, ha a kávézóban két külön szoba állna rendelkezésünkre. A belső tér mintegy 65 négyzetméter, amelyet teljes mértékben igyekszünk kihasználni” – vetítette előre terveiket Zoltán.

A fiatalok immár nem gondolnak a nehézségekre, hiszen megvalósították elképzeléseiket. Már az első hónapban pluszban jöttek ki, ahogy ők fogalmaztak, viszont minden jövedelmet visszafordítanak a kávézóba, mert fontosnak tartják, hogy fejlődjenek. Zoltán a jövőben szeretné teljes mértékben Rékára bízni a kávézót, ő pedig több új ötletet kíván megvalósítani.

„Hiszünk abban, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Gyermekként valaki kigondolja, mi szeretne lenni, és ezek alapján tűzi ki céljait, építi az életét, halad az útján, és ezáltal megteremti magának a jövőt” – összegeztek Sylvesterék.