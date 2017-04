A felügyelet válaszában közölte: a szülők beidézése révén tájékoztatni kívánták őket, hogy sértett félként csatlakozhatnak ahhoz a büntetőperhez, amely a Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása ügyében indul. A testület április 5-én kiállított átiratából kiderül, hogy e dátumig 48 szülőt idéztek be tanúként a korrupcióellenes ügyészség marosvásárhelyi részlegére, és a beidézések addig folytatódnak, míg a szülők mindegyikét ki nem hallgatják.

Ismertették, a beidézések célja az, hogy tájékoztassák őket a polgári peres lehetőségről. Erre az a tény jogosítja fel szülőket, hogy a tanulók érdekeit sértette a Római Katolikus Gimnázium nem engedélyezett működtetése a 2015–2016-os, valamint a 2016–2017-es évben. A diákok „abban a helyzetben voltak és vannak, hogy egy nem engedélyezett és nem akkreditált tanintézet képzését végezték el” – állapította meg a felügyelet. Hozzátette: egyes szülők jelezték is, hogy polgári peres félként csatlakoznak az ügyhöz.

A dokumentum szerint a szülőktől azt kérdezték: a gyermekük iskolába íratásakor biztosították-e őket a tanintézet törvényes működéséről? Mikor értesültek az iskola körüli gondokról? Az iskola körüli problémák ismeretében is oda íratták volna-e a gyermekeiket? Ha társulnak a perhez, milyen kárigényük van?

A felügyelet szerint a szülők vallási hovatartozására nem a kihallgatás során kérdezett rá az ügyész. Ez a kérdés csupán a nyilatkozattétel előtt merült fel, amikor a beidézettek esküt tettek arra, hogy a valóságot közlik. A felügyelet cáfolta, hogy az ügyészség kérte volna a Maros megyei tanfelügyelőségtől a tanintézet cikluskezdő osztályaiba való beiratkozás felfüggesztését. Közölte: „nem sikerült azonosítani egyetlen olyan vonatkozást sem, amely során az ügyet vizsgáló ügyész megsértette volna a jogi vagy perrendtartási szabályokat”.

A felügyelet közölte: törölte a panaszt, és erről mind a panaszost, mind a vizsgálatot végző ügyészt tájékoztatta.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta: egy jogászt bíztak meg a kapott válasz véleményezésével, és e szakvélemény ismeretében alakítják majd ki az álláspontjukat. Az RMDSZ és az iskola vezetősége azt sérelmezte a Legfelsőbb Bírói Tanácsnál, hogy a szülőket annak ellenére idézték be kihallgatásra, hogy ők az iskola – törvénytelennek vélt – létrehozása után kerültek jogviszonyba a tanintézettel, továbbá azt, hogy a vallási hovatartozásukról kérdezték és megfélemlítették őket annak a felvetésével, hogy az állam nem ismeri el a gyermekeknek a Római Katolikus Gimnáziumban végzett tanulmányait.