FIZET AZ ÁLLAM. Kézjegyével látta el hétfőn Klaus Iohannis államfő a családi pótlékra vonatkozó jogszabályt. Ennek következtében azok a kis jövedelmű családok, melyek ellátásában gyermekek is vannak, megkapják a támogatást, függetlenül attól, hogy a tulajdonukban lévő javak után befizették-e a helyi adókat, illetékeket. A jogszabály leszögezi: újrakezdik a kifizetéseket minden olyan esetben, ahol korábban annak felfüggesztéséről rendelkeztek, ugyanakkor a családok megkapják a juttatást visszamenőleg, arra az időszakra is, amikor szünetelt a kifizetés. (Digi24)

SÉRTEGETETT, KIRÚGTÁK. Menesztették tisztségéből a Duna-delta Bioszféra Rezervátum vezetőjét, aki azt állítja, az intézkedésről előzetesen nem értesítették, tegnap reggel munkahelyén szembesült azzal. Grigore Baboianu úgy nyilatkozott, egyik kollégájától tudta meg a hírt. Az eset előzménye, hogy a rezervátum vezetője két héttel korábban kritizálta a kormányfőt és a szociáldemokrata pártvezért, Liviu Dragneát, felróva nekik: ahelyett, hogy a sporthorgászatot népszerűsítenék, a Deltában kifogott, tucatnyi méretes csukával dicsekedtek. A Boboianu menesztésére vonatkozó határozatot hétfőn írta alá Sorin Grindeanu és még aznap közölték is a Hivatalos Közlönyben. (Digi24)

SZÉKELYFÖLD SEREGHAJTÓ. Bukarest és Ilfov megye után három erdélyi megyében, Kolozsban, Temesben és Szebenben kerestek legjobban a munkavállalók 2016-ban – derül ki a statisztikai intézet adataiból. Előbbiben 2328, a bánsági megyében 2217, a dél-erdélyiben pedig 2138 lej volt a nettó átlagbér. Akárcsak az előző években, az országos rangsor utolsó helyén továbbra is Hargita megye áll 1483 lejjel, egyetlenként az országban, ahol az átlagkereset nem éri el az 1500 lejt sem. Háromszéken kevéssel magasabb, 1548 lej, Maros megyében pedig 1847 lej a nettó átlagbér. Szakértők szerint a nettó átlagbér a régiók gazdasági fejlettségét tükrözi. A Ziarul Financiarnak nyilatkozó professzor szerint a szegénységnek, a gazdasági elmaradottságnak idehaza alap­vetően két oka van: az elöregedett, nagyrészt a mezőgazdaságban dolgozó lakosság, illetve a földrajzi elszigeteltség. (Maszol)