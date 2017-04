Németh Zsolt hangsúlyozta, Magyarország megfontolatlannak tartja a közgyűlés strasbourgi ülésén született határozatot, ugyanis az hátráltatja és kockáztatja a meglévő és gyümölcsöző együttműködést nemcsak Törökország és az Európa Tanács, hanem Ankara és az Európai Unió között is.

A jelenleg is érvényes posztmonitoring eljárás keretein belül is lehetőség van arra, hogy az ET eredményesen lépjen fel Törökországgal szemben a halálbüntetés bevezetése ellen és a politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében – vélekedett a politikus.

Hozzátette, a döntés nem veszi figyelembe, hogy milyen fontos stabilizáló szerepet tölt be Törökország a régióban, az európai és a nemzetközi politikában. A migrációval kapcsolatban megemlítette, hogy a nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára fontos nyugat-balkáni útvonal biztosítása az EU és Ankara között létrejött megállapodás betartásán múlik. Emellett a Közel-Kelet stabilitásában, a régió helyzete romlásának megelőzésében is fontos Törökország szerepe – húzta alá.

Az Európa Tanács e lépésével ahelyett, hogy támogatná az Európai Unió és Törökország erőfeszítéseit, komoly akadályokat gördít a kapcsolat elé – hangsúlyozta Németh Zsolt.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a közgyűlés szerdán módosító indítványokat tárgyal, csütörtökön pedig vitát folytat a magyarországi civil szervezeteket és a felsőoktatási intézményeket érintő magyar szabályozásról.