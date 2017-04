Az ülés témája a magyar felsőoktatási törvény vitatott módosítása volt, amely sokak szerint bezárással fenyegeti a CEU-t. Ezzel kapcsolatban Ignatieff hangsúlyozta, a magyar alaptörvény ugyan garantálja az akadémiai szabadságot, a módosítást mégis rohamléptekkel fogadták el, mindenféle egyeztetés vagy figyelmeztetés nélkül. Leszögezte, akármi is történik, a CEU semmiképpen nem fog bezárni, az intézmény léte nincs veszélyben, azonban mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az egyetem Budapesten működhessen tovább.

Ignatieff kifejtette, világszerte eddig 650 egyetem és 24 Nobel-díjas tudós biztosította támogatásáról a CEU-t, számukra azonban a magyar társadalom, a Magyar Tudományos Akadémia és a magyarországi felsőoktatási intézmények támogatása a legfontosabb. Hozzátette, utóbbiak számára világos, hogy a harc nemcsak a Közép-európai Egyetemről, hanem az összes többi tudományos intézményről is szól.

Kiemelte, nem liberális, hanem demokratikus intézményről van szó, illetve rámutatott, hogy az egyetem nem politikai szervezet, semmiféle fenyegetést nem jelent a kormányra, a módosított törvény mégis teljesíthetetlennek látszó feltételeket támaszt.

A rektor elmondta, bár szükség van Európa támogatására, nem azért van Brüsszelben, hogy megmondja, mit kell tenni, pusztán rá akar mutatni, hogy mi forog kockán, márpedig az ügy alapvető fontosságú az európai értékek szempontjából.

Hangsúlyozta, az egyetemeknek fontos feladata a társadalom szolgálata, és ők pusztán továbbra is ezt szeretnék tenni. Ez nem liberális ügy vagy konzervatív ügy, Európának egységesen ki kell állnia a tudomány szabadsága mellett – jelentette ki Ignatieff.

A rendezvényen Gianni Pittella szociáldemokrata frakcióvezető, a liberális képviselőcsoportot vezető Guy Verhofstadt, Sabine Verheyen néppárti képviselő, Gabi Zimmer, a radikális baloldal frakcióvezetője és Philippe Lamberts, a zöld frakció társelnöke is részt vett.

Verhofstadt azon véleményének adott hangot, hogy fontos kiállni az ügy mellett, nyomást kell gyakorolni a magyar hatóságokra, ugyanis veszélybe került az egyik vezető európai egyetem működése. Szerinte jól jelzi a kérdés fontosságát, hogy világszerte tiltakoztak a törvénymódosítás ellen, és tízezrek tüntettek Magyarországon.

Sabine Verheyen elmondta, az Európai Néppárt szorosan figyelemmel követi az eseményeket, az oktatás és a kutatás szabadsága pedig nem alku tárgya.

Michael Ignatieff délután Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztossal is tárgyalt.



Egyebek mellett a felsőoktatást érintő magyar szabályozásról is tárgyal szerdán az Európai Bizottság Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének a vezetésével, ezt követően a testület sajtótájékoztatón közzéteszi a vitáról szóló jelentését – közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője kérdésre válaszolva tegnap a bizottság sajtótájékoztatóján. Szkínasz elmondta, hogy sem Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, sem Frans Timmermans alelnök nem tervezett találkozót Orbán Viktor miniszterelnökkel ez utóbbi tegnapi brüsszeli látogatása alkalmából.

Az Európai Parlament néppárti frakciója az MTI-hez eljuttatott levelében szintén megerősítette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerdán felszólal az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén a magyarországi helyzetről szóló napirendi pont keretében, ezt követően pedig nemzetközi sajtótájékoztatót tart.