Igaz ugyan, hogy az életben előfordul jó néhány Jenő, mert Botházi Mária publicisztikája tapasztalatain, valós jelenségeken alapszik, melyeket saját szűrőjén átcsurgat, egy kicsit női szemszögből láttat, és amúgy gördülékenyen és mulatságosan ír meg – bizonyság erre A boldogság juszt is a tiéd? című kötetéből a Tein-beli hétfő délutáni közönségtalálkozón felolvasott írásai, melyeken a közönség igencsak jól derült. És két mosolyfakasztó felolvasás között mást is megtudhatott még a nagyérdemű, például, hogy Botházi Mari nem saját életét tárja fel írásaiban – így hát Jenő sem az ő férje, de attól még megérdemli a verést –, hogy egyszer írt verset is, de a költészet művelésétől még idejekorán eltanácsolták, ezért hát mindig meglepődik, mikor azt mondják, kötetében „versezmények” is lennének. Ami fölött felesleges vitázni, a lényeg, hogy a tanárként „néha kemény” Botházi Mari írásai látszólag könnyű, a felszín alatt azonban mindig kemény élményt szolgálóak.