A megyei rendőrség szóvivője érdeklődésünkre annyit mondott, ez felső döntés, a tisztséget megbízatással tölti be a főtiszt, tehát a főkapitányi tisztség továbbra is szabad, mindaddig, amíg versenyvizsgával hivatalosan be nem töltik. Kérdésünkre, hogy a korábbi megbízott vezető, Marius Daniel Ivaşcu hova került, a szóvivő elmondta, szintén megbízatással visszahelyezték a parancsnokhelyettesi tisztségbe. A másik helyettes továbbra is Nedelcu Gabriel. Az utolsó, versenyvizsgával tisztségbe került parancsnok Ion Popa volt. Ő tavaly márciusban kihasználta a kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget. Utódjául helyettesét, Silviu Stoenescut nevezték ki, s fél év leteltével meghosszab­bították megbíza­tását. Őt idén január 31-én nyugdíjazták, február 1-jei hatállyal helyettesét, Marius Ivaşcut nevezték ki. Utóbbi lapunk érdeklődésére azt mondta, ő kinevezett parancsnok, nem megbízott, mint elődje, s a tisztségre nem szerveznek versenyvizsgát, de lám, mégis elmozdították. A friss megbízott főkapitány, Eugen Palade a Kovászna megyei rendőrség belső elhárítási osztályát vezette mostanáig. (sz.)