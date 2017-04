Sánta Eszter, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola ötödikes tanulója III. helyezést ért el (felkészítő Szőcs Katalin Ildikó) és dicséretben is részesült, Kovács Petra, a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola végzőse II. díjat és dicséretet kapott, iskolatársa, a szintén nyolcadikos Tankó Karola dicsérettel zárta a versenyt (mindkettőjük felkészítője Both Erzsébet). A középiskolások közül egyedül Kozsokár Hanna, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium X. osztályos diákja (Dobra Judit tanítványa) tért haza második helyezéssel. Az oktatási minisztérium díjai alapján a Hargita megyeiek vezetik az éremtáblázatot – korábban több ízben is a háromszékieké volt a pálma –, a különdíjak kategóriában az említett díjazottakon kívül még hét háromszéki tanuló kapott elismerést. (fekete)