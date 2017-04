17-től Skót dudások, Gabor Humble (BE), Mandula Duo, Purga (HU) a Szabadság téren – utcazene-fesztivál; 18-tól Beszélő Irodalom – Németh Gábor József Attila-díjas magyarországi íróval, forgatókönyvíróval beszélget Szegő János magyarországi kritikus, szerkesztő a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 18-tól Tessék engem megmenteni – a debreceni Vojtina Bábszínház bábelőadása a Tamási Áron Színházban; 18-tól În viitorul apropiat – a kolozsvári #Reactor kísérleti alkotóműhely előadása az Andrei Mureșanu Színházban; 18.30-tól Dobozok – a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak képzőművészeti kiállítása a Kónya Ádám Művelődési Házban; 19-től Impro-Víziók 2.2. koncert a Szimplában; 19-től Folk Pub – Teljes estés folkkocsma a Hostel Culture Pubban; 19-től Theresia Walser: Közel sincs már e vadság erdeinkben – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió előadása a Háromszék Táncstúdióban; 19.30-tól ConTeiner: Kiss Tibor Noé magyarországi íróval beszélget Czinki Ferenc író a Tein Teaházban; 19.30-tól Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon (52 perc) – ismeretterjesztő dokumentumfilm Szent Lászlóról a Művész moziban; 20-tól Blueskocsma: Vali „Sir Blues” Răcilă- és Black Betty-koncert a Di Stefano bárban; 20-tól În viitorul apropiat – a kolozsvári #Reactor kísérleti alkotóműhely előadása az Andrei Mureșanu Színházban; 20-tól Folk Night az Ecou Egyesület szervezésében az Ifjúsági udvar sátorában; 21-től Party Dj BRNEY az Ifjúsági udvarban; 21.30-tól Szabó Tibor és zenekara: Meseautó – zenés utazás négy tételben a Tamási Áron Színházban.PÉNTEKEN: 11-től Romudvar, ízek, tájak, utazások – a gasztroturisztikai kiállítás hivatalos megnyitója a Romudvarban; 11.30-tól Fitness Move – Kangoo Jumps a Közösségi színpadon – Szent György tér; 12-től Zumbabemutató (csoportvezető: Tittesz Tünde) a Közösségi színpadon – Szent György tér; 12.30-től megnyitó az Ifjúsági udvarban; 12.45-től néptánc – a Székely Mikó Kollégium I. D, I. C, III. A, III. B osztályai, valamint a Váradi József Általános Iskola III. E osztálya a Múzeumkertben; 13-tól népzene: Costi Dumitru (Marosvásárhely) a Romudvarban; 13-tól Gyűszűvirág a belvárosban – Utcazene-fesztivál; 13-tól Spontán a Mesterségek nagyvásárán – Utcazene-fesztivál; 13.30-tól koncert: United by Music (NL) a Romudvarban; 13.45-től furulya, ének és néptánc – az Ady Endre Általános Iskola elemi tagozatának O., I. B, II. B, III. B, IV. B és a román tagozat vegyes tánccsoportjának összeállítása a Múzeumkertben; 13.45-től Mandula Duó a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 13.45-től Dreamland Residence a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene-fesztivál; 14-től Utcazene: Mandula Duó a Romudvarban; 14-től Caramel közönségtalálkozó az Ifjúsági udvari sátorban; 14.30-túl DSB Acoustic a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 14.30-tól Demény Gergely (HU) a Mesterségek nagyvásárán – Utcazene-fesztivál; 14.45-től néptánc – a Gödri Ferenc-iskola I. A, II. A, III. B osztályos diákjai a Múzeumkertben; 15-től Utcazene: Gyűszűvirág a Romudvarban; 15-től Kállay Saunders Band közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 15.15-től Gabor Humble (BE) a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 15.15-től Drum Street Trio (HU) a Mesterségek nagyvásárán – Utcazene-fesztivál; 15.30-tól diákegyüttesek találkozója a Közösségi színpadon – Szent György tér; 15.30-tól Andatino kórus – a Plugor Sándor Művészeti Líceum II. A és III. A román tagozatos osztályainak előadása a Múzeumkertben; 15.45-től Napsugár a levegőben – A Plugor Sándor Művészeti Líceum IV. A osztályának előadása a Múzeumkertben; 15.45-től Utcazene: The Crazy Plumbers a Romudvarban; 16-tól A preklasszicizmustól a dzsesszig, a Plugor Sándor Művészeti Líceum Rézfúvós Kvintettjének műsora a Múzeumkertben; 16-tól a Saint George Got Talent-elődöntő az Ifjúsági udvarban; 16-tól Saint George Got Talent-elődöntő az Ifjúsági udvari sátorban; 16-tól The Fairies Irish Dance a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 16-tól Purga (HU) a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene-fesztivál; 16.30-tól utcazene: Dreamland Residence a Romudvarban; 17-től Albert Levente és Vargha Mihály szobrászati kiállításának megnyitója az Erdélyi Művészeti Központban; 17-től Babatündér – balettelőadás Joseph Bayern műve alapján a Tamási Áron Színházban; 17-től Codex Együttes (Ro): Reformáció 500 a Múzeumkertben; 17.15-től utcazene: Drum Street Trió (HU) a Romudvarban; 18-tól Erdélyi börtönmisszió – előadó Kövendi Levente (börtönmissziós lelkipásztor) a Málik József utca 6. szám alatt (T3 nyomda mellett); 18-tól Beszélő Irodalom – Kemény István József Attila-díjas magyar íróval, költővel beszélget Szegő János magyarországi kritikus, szerkesztő a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 18-tól sport: All Z-Dance versenytáncosainak bemutatója a Főszínpadon – Szabadság tér; 18-tól Kállay Saunders Band (HU) a Főszínpadon – Szabadság tér; 18.15-től Szabó Enikő: Arany fészek, arany madár a Borudvarban, Múzeumkert; 18.30-tól TH-Crew a Közösségi színpadon – Szent György tér; 19-től Manechinul – zenés irodalmi előadás a jászvásári Paul Arva Mină de gânduri kötete nyomán az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6.); 19-től a Bekecs Néptáncegyüttes: Esszencia – válogatás Közép-Erdély táncaiból (RO) a Múzeumkertben; 19-től Șuie Paparude közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 19.30-tól diákegyüttesek találkozója – eredményhirdetés a Közösségi színpadon – Szent György tér; 20-tól Rodion G. A. Live, Dubase Dj Set, Bob Poljakov Dj Set a Hostel Culture Pubban; 20-tól Molnár Ferenc Caramel (HU) a Főszínpadon – Szabadság tér; 20-tól Életünk a tánc, avagy családi Ki mit tud (RO) a Múzeumkertben; 20.30-tól Omen (HU) a Közösségi színpadon – Szent György tér; 20.30-tól M Stúdió: Tűztánc a Játéktéren, Múzeumkert; 20.30-tól Vezuvius-koncert az Ifjúsági udvarban; 21-től táncház, muzsikál a Juhász, a Heveder és a Folker zenekar a Tamási Áron Színházban; 21-től Dresch Vonós Quartet (HU) a Múzeumkertben; 21.30-tól [dunkelbunt] (AT) a Főszínpadon – Szabadság tér; 21.30-tól Party: Dj Minu az Ifjúsági udvarban; 22.30-tól Blues Kocsma: Blúz Bend a Di Stefano bárban; 23-tól Ismerős Arcok (HU) a Közösségi színpadon – Szent György tér.Honlap: www.szentgyorgynapok.ro