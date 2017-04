Ezeken a napokon a Romudvar felőli bejáratot is megnyitják, és több zenei csemegével várják a közönséget. Még a borudvarban is lesznek előadások: pajzán mesék felnőtteknek Szabó Enikő előadásában, tűzzsonglőrök az M Stúdió jóvoltából, bábszínház a Cimborák Társulatával, és reneszánsz muzsika a Filip családdal – jelentette be Vargha Mihály múzeumigazgató, hangsúlyozva: az intézmény nem csupán házigazdaként, hanem szervezőként is részt vállalt a városünnepből.

A már megszokott műsorrend nem változik: délelőttönként a gyermekcsoportok váltják egymást – öröm, hogy egyre többen vannak, akik színpadképes produkcióval rukkolnak ki –, délután és este a profi zenészeké a tér. Pénteken egy visszatérő vendég, a Codex együttes új repertoárral tiszteleg a reformáció 500 éves évfordulóján, 19 órától a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttesnek lehet tapsolni, 21-től a magyarországi Dresch Vonós Quartetnek. Közben Életünk a tánc címmel egy családi Ki mit tud műsor is lesz, ezen Tőkés Zsolt néptáncos, Mocsel Antal Rémusz őrkői roma és Dezső Tibor Attila vártemplomi református lelkész szerepel családjával együtt.

Szombat délelőtt mesterségbemutatók, kézműves-foglalkozások, előadások lesznek, 17 órától az Éltes Áron Quartet dzsesszmuzsikát, 19 órától a szerbiai Juhász Band, 21-től Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band népzenét játszik. Vasárnap délelőtt reneszánsz vásárban szórakozhatnak a családok, ezt zárja le 16.30-kor a Filip család koncertje, utánuk pedig a dzsessz világnapja alkalmából – mi más jöhetne – négy hangverseny következik ebben a zenei stílusban: az Inocsenyka, Filip Zsombor romantikus gitárestje, a Sebastian Spanache Trió és végül a Jazzybirds.

Természetesen a múzeum is nyitva áll a látogatók előtt, állandó és időszakos kiállításainak megtekintésére óránként szerveznek tárlatvezetést.