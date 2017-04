A megbocsátás feleleveníti a szeretetet. Ezért is érdemes túltennünk magunkat az élettől való félelmen, hogy bocsánatot kérhessünk a másiktól. Ez már teljesítmény. És a partnernek ezt értékelnie is kell; mert sokkal egyszerűbb elfogadni a bocsánatkérést, mint bocsánatért esedezni.

Ha valaki nem bocsát meg a társának, akkor előbb vagy utóbb ez a tény el fogja szakítani őket egymástól. Lehet az a legkisebb dolog is, de ha nem bocsátod meg a másiknak, elszakít tőle. Olyan ez, mint apró kő a cipőben. Fordíthatod a lábadat így, vagy fordíthatod úgy, rendezgetheted lábujjaiddal a zoknidat, valahogy mindig előkerül az a kavics. Mindig törni fogja a lábad. El kell távolítani onnan.

Adódhatnak az élet minden helyzetében olyan nehézségek, amikor sem a logika, sem az érvelés nem számít, nem használ. Csak a szeretet segít, ehhez mindig vissza lehet térni.

Az, aki elfordul az őszinte szándékkal bocsánatot kérő társától, tönkreteszi a házasságot. Súlyosabb sérülések – például erőszakoskodás – esetén juthat a sértett olyan lelkiállapotba, hogy nem tudja elfogadni a bocsánatkérést. Ilyenkor a helyes reagálás ez a válasz lenne: „Köszönöm – de kérlek, adj időt, még nem tettem túl rajta magam.” Ha készek vagyunk a kibékülésre, idővel megadatik majd hozzá a belső esély is.

A legsúlyosabb ellenállás, amely felágaskodik bennünk, hogy szembeszegüljön a megbocsátás készségével, a bosszúvágy. Mindannyiunkban él a megtorlás igénye, hogy azonos tettel kényszerítsük bűnhődésre, aki megbántott bennünket, hogy a „szemet szemért, fogat fogért” törvényével állítsuk helyre a rendet. Bármennyire élénken él bennünk még napjainkban is ez a törvény, az emberiség történelme során nem vált be. Nem gyógyít, hanem újabb bajt okoz, további kölcsönös megtorlások sorozatát vezeti be.

Gonosztettek tisztázásához valójában csak bocsánatkéréssel foghatunk hozzá, és a feloldozás megadásával fejezhetjük be. Ez a megbékélés egyetlen útja. Minden emberben mélyen benne lakozik annak a veszélye, hogy a bosszúvágy csírázni kezd, ha nem történnek kísérletek a megbékélésre; nem segít ugyanis, ha a sértett elnyomja a bosszúvágyát, az gyakran rejtetten, gyorsan és mindkét fél számára veszélyesen mégis kitör.

Egy asszony, aki társa iránt érzett szeretettől vezérelve magányosan, újra és újra megbocsátotta férjének megbánás nélküli megaláztatásait, ily módon szép csendben és tudattalanul súlyos pszichoszomatikus betegséget okozott magának. Gyakran ízületi gyulladásra, idült hasmenésre vagy gyomorgyulladásra, evési problémákra panaszkodott – következményei a frusztrációk sorozatának, melyeket sosem oldottak fel. Nagy ár ez, melyet ilyen esetben mindkét házastársnak meg kell fizetnie.

Annak a partnernek, aki mindezek tudatában sem képes bocsánatot kérni, tudnia kell, hogy betegápolást vállal, olyan feladatot, amelyet más mércékkel mérnek, mint egy párkapcsolatot. Hogy egy házasság a betegápolás vagy a partneri viszony jegyében telik-e, attól függ: a felek megbirkóznak-e a megbocsátási készség problémájával.

Kertész Tibor