Senkár Éva pszichológus, a segélyszervezet munkatársa budapesti sajtótájékoztatójukon elmondta: problémát jelent, hogy az erőszakot elszenvedők sokszor nem mernek beszélni arról, ami velük történik, tartanak környezetük reakciójától, sokszor ugyanis őket hibáztatják, de visszatartó erő lehet a szégyen és a bűntudat is. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy ne csak a fizikai erőszakot tekintsék családon belüli erőszaknak, hanem a lelki bántalmazást is – fűzte hozzá. A segélyszervezet több mint tíz éve foglalkozik a bántalmazottak krízisellátásával, s kiemelt céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a problémára, álláspontjuk szerint ugyanis az erőszak semmilyen formája sem elfogadható.

Bujdosó Bianka, az ACG Reklámügynökség digitáliskampány-igazgatója egy friss kutatás eredményét ismertetve elmondta: évente legalább tízezer bejegyzés keletkezik a családon belüli, illetve a párkapcsolati erőszak témájában az interneten, ez azt jelenti, hogy óránként legalább egy poszt vagy komment érkezik a témában. A Google adatai szerint 2015-ről 2016-ra több mint 27 százalékkal nőtt a családon belüli erőszakkal kapcsolatos megkeresések száma, ezen belül a fizikai bántalmazással összefüggő keresések száma majdnem 18 százalékkal emelkedett, a lelki bántalmazásra vonatkozóké pedig 68 százalékkal nőtt; a kereséseknek csupán csekély része segítségkérés, többségük célja az informálódás.

Senkár Éva pszichológus az M1 televíziós csatornán kiemelte: egyre többen keresnek válaszokat kérdéseikre, problémáikra az interneten. Itt viszont előfordul, hogy az áldozatokat hibáztató, bántó üzeneteket is megfogalmaznak, ezért tartják fontosnak, hogy a tanácsadó oldalukra irányítsák az érintetteket. A segélyszervezet oldalán olyan – szociális munkás, pszichológus, jogász – szakemberek adnak megbízható tanácsokat, akik a krízisközpontokban nagy tapasztalatot szereztek. Oldalukon nemcsak a bántalmazottaknak, hanem környezetüknek is adnak tájékoztatást, és tervezik, hogy később a gyakori kérdésekre információs csomagot állítanak össze, amely azoknak is segíthet, akik még nem szánták el magukat arra, hogy írjanak a portálnak. (MTI–i.)