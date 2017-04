Az Érdeslevelűek (Boraginaceae) családjába tartozik, tőlevelei levélrózsát képeznek, tojásdad formájúak, és valóban „érdesek”. Jól felismerhető világos pettyezettségük. A csészelevelek és a virágok is csövesek, a szirmok eleinte pirosak (savas belső hatásra), majd kékek (lúgossá váltó belső hatásra). Kúszó gyökerük biztosítja áttelelésüket. Jelenlétük bükkösökben, gyertyánosokban gyakori.

Akárcsak az eddig ismertetett tavaszi növények esetében, a tüdőfű levelei is felhasználhatóak a konyhában, vegyes salátákban, levesekben, sőt, palacsintatésztába keverve is.

A népi orvoslás a növényben előforduló nyálkaanyagok, cseranyagok, flavonoidok, kovasavak, ásványi sók miatt a nevében is jelzett légúti megbetegedések esetén használta (a nyálkaanyagok szüntetik a köhögési ingereket). A homeopátia hörghurut kezelésére használja. Említsük meg csupán érdekességként, hogy a levél sajátos világos foltjai rokonították a mágia szabályai szerint a tüdővel.