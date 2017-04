Az egyik módosító javaslat értelmében, amennyiben a fogvatartott fizetség ellenében munkát végez, minden ledolgozott három napért négyet engednek el a büntetéséből. Ha nem fizetett munkát végez, akkor minden ledolgozott két nap három letöltött napnak számít majd, amennyiben pedig éjjel dolgozik, valamennyi munkával töltött éjszakáért két nappal rövidül a börtönbüntetése.

Egy másik módosító javaslat azt írja elő, hogy a jogszabály Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított két hónapon belül kiértékelik az összes fegyház állapotát, négy hónapon belül pedig az összes fogva tartott személy körülményeit is.

A törvényt azokra vonatkoztatva fogják alkalmazni, akik 2012 óta kerültek börtönbe.

Oana Florea, az alsóház jogi bizottságának titkára közölte: a tervezet értelmében minden, embertelen fogva tartási körülmények között letöltött 30 napért 6 nappal hamarabb szabadulhatnak majd a foglyok. A börtönök kiértékelése ugyanakkor bizonyos szempontok alapján történik majd, amelyeket az Országos Börtönigazgatóságnak szem előtt kell tartania. Ezek a kiértékelési szempontok többek közt a cella méretére, szellőztetettségére, hőmérsékletére, a mosdó állapotára és a világításra vonatkoznak majd – tette hozzá Oana Florea.



Bizottsági vitán a közkegyelem

Három évet elengednének a bíróságok által kirótt, három évet meghaladó, de tízévesnél nem több szabadságvesztésekből – az erre vonatkozó módosító javaslatot a szenátus jogi bizottság 7 támogató és 3 ellenszavazattal fogadta el. A testület kedden jóváhagyott egy másik módosító javaslatot is, amelynek értelmében nem kapnak kegyelmet mindazok, akiket feltételesen ítéltek szabadságvesztésre. Korábban egy olyan javaslatot is megszavaztak, mely szerint teljes egészében elengedik a három évig terjedő börtönbüntetéseket. A kormány eredeti tervezetében ötéves felső határ szerepelt. A bírák és ügyészek szakmai egyesülete, a legfőbb ügyészség és a bizottság elnöke, Şerban Nicolae szociáldemokrata szenátor által előterjesztett javaslatot 7 támogató vokssal, 2 tartózkodás mellett fogadták el.

A várandós anyák esetében a 6 és 10 év közötti szabadságvesztés felét engednék el, és ugyanez vonatkozna azokra az elítéltekre is, akiknek 14 évesnél kisebb gyerek vagy súlyosan fogyatékos kiskorú van az eltartásukban. Traian Băsescu szenátor azt javasolta, ezzel a módosító javaslattal terjesszék ki a törvényt azokra a nőkre is, akiket korrupció miatt ítéltek el, de az indítványt elutasította a bizottság.

Elengednék viszont a 6 és 10 év közötti szabadságvesztésre ítélt, 60 évnél idősebb fogvatartottak büntetésének felét, a 70 évesnél idősebb elítéltek pedig teljes közkegyelemben részesülnének.

A bizottság jövő heti ülésén folytatja a tárgyalást a közkegyelmi törvénytervezetről.