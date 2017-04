MAGYARVESZÉLYT KIÁLTANAK. Egy Bukarestben tegnap szervezett konferencián arra figyelmeztetett a Román Akadémia, hogy a magyar kormány létrehozott egy különleges osztályt, amely elkezdte a Nagy Egyesülés 100. évfordulója alkalmából tervezett román ünnepségek elleni áskálódást. A Trianon 100 elnevezésű csoportról Ioan Aurel Pop akadémikus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektora azt mondta: „Információkat terjesztenek magyar és egyéb nemzetközi nyelveken, de nem románul, miáltal felkészítik a közvéleményt az elkövetkezendőkre. Az angolszász és spanyol ajkú közvéleményt tájékoztatják, hogy a románok történelme nem régi, hogy a román a történelem nélküli nemzetek közé tartozik, hogy a valah kifejezés nem a román szinonimája (amely gondolat egyébként Szerbiában is jelen van), hogy Erdély nem Románia (merthogy alig száz éve tartozik Romániához, és történelmi kötelékei Magyarországhoz és nem Romániához fűzik), hogy a magyarok a Kárpát-medence civilizátorai. Iancu de la Hunedoarát valójában Hunyadi Jánosnak hívták, merthogy János volt a neve, és hogy az erdélyiek nem kívánták az egyesülést, amely a fejük fölött zajlott le.” (Főtér)

GYERMEKRE TÁMADT A MEDVE. Egy, a szülői háza udvarán játszó 12 éves kislányra támadt kedden egy medve Ratosnyán. A mellkasán megkarmolt kislányt a szászrégeni kórházba szállították, állapota stabil, nem szenvedett súlyos sérüléseket. Lucian Goga, Maros megye prefektusa szerint a ház, melynek udvarán a medvetámadás történt, a település szélén, az erdő közelében áll. A kislányra támadó nagyvad a hatóságokat is próbára tette, mert menekülés közben belegabalyodott a telket határoló szögesdrót kerítésbe. Ezért a helyszínre rendelték a Maros megyei katasztrófavédelem szakembereit és a szomszédos vadászterület adminisztrátorát, hogy altatólövedékkel ártalmatlanítsák a környezetét veszélyeztető nagyvadat. (MTI)

ZUHANÁS A MÉLYBE. Válságos az állapota annak a közel kétéves gyermeknek, aki egy 16 méter mély kútba zuhant Balta Sărată településen. A katasztrófavédelem szakemberei több mint tíz órán át dolgoztak, mire sikerült a felszínre hozni a kisgyereket az igencsak szűk kútból. A bukaresti Grigore Alexandrescu Kórház illetékesei arról tájékoztattak, a súlyos állapotban – kihűlt és kiszáradt – beszállított gyermeket az intenzív osztályon ápolják, az éjszaka folyamán pedig újra is kellett éleszteni. (Digi24)

HAMIS IRATOKKAL, REJTŐZKÖDVE. Közel hatszáz határsértőt fogtak el a hatóságok 2017 első három hónapjában. Zömüket, 420 személyt akkor sikerült megállítaniuk, amikor az ország területére léptek, 149 személyt az országból való távozáskor tartottak vissza a rendőrök. Tavaly összesen 1624 határsértőt fogtak el. Legtöbben Irakból (280), Szíriából (147), Pakisztánból (72), Afganisztánból (49) és Iránból (30) érkeztek Románia területére. Az idegen állampolgárokat leggyakrabban a Magyarországgal határos településeken fogták el. (Agerpres)