Visszatért a régi fejetlenség is: mindenki ott állítja meg a járművét, ahol éri – a téma több alkalommal felmerült a helyi tanács ülésein. Ezen az áldatlan és szinte már tarthatatlan állapoton szándékszik változtatni az önkormányzat a közeljövőben. Ezúttal nem folyamodnak külső céghez, a városháza alkalmazottjaival tervezik újra bevezetni a fizetéses parkolást, hogy a bevétel helyben maradjon. Az önkormányzat városrendezési bizottsága már előkészítette a parkolási szabályzatot, amelyről a közeljövőben – a májusi vagy júniusi tanácsülésen – szavaznak majd az önkormányzati képviselők.

Az Erdélyi Magyar Néppárt jelezte: öt tanácstagja nem fogja megszavazni az erről szóló határozattervezetet, az elfogadásához szükséges szavazatszám azonban úgyis meglesz. Amíg napirendre tűzik a fizetéses parkolásról szóló határozattervezetet, a városrendezési bizottság szeretné a lakosság véleményét is kikérni, ezért meghallgatást szervez azok számára, akiknek észrevételeik vannak a fizetéses parkolás bevezetésével, illetve működtetésével kapcsolatban. A tervezett parkolási rendszer szabályzata a város honlapján, a www.kezdi.ro címen a dokumentumoknál tanulmányozható. A meghallgatások időpontja: május 5-én, pénteken 16–18 óráig és május 8-án, hétfőn 10–12 óráig a polgármesteri hivatal gyűléstermében. Április 26-ától szavazás is indult a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán, ott szintén lehet véleményt nyilvánítani.

A parkolási szabályzat alapelemei között azt olvashatjuk, hogy a fizetéses parkolás működtetője a polgármesteri hivatal lesz, a 417 parkolóhelyért hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között kell fizetni, kivételt képeznek a hivatalos ünnepnapok, illetve a szombat és a vasárnap. A parkolási díj 1 lej/óra, 8 lej 24 órára, újdonság, hogy SMS-ben is lehet majd fizetni. A szabályzatban megfogalmazott előírások áthágása esetén az első 48 órában a kihágónak napidíjat kell fizetnie a polgármesteri hivatal adó és illeték irodájában, 48 óra után a szabályzatban foganatosított bírságot róják ki. 48 órán belül adott a lehetőség a büntetés felének a kifizetésére. A türelmi idő 10 perc, a kiváltott parkolójegyek a város minden pontjában érvényesek a jegyen található időszak alatt. Jogi személyeknek bérlet kiváltására is lehetőségük lesz, amennyiben foglalt helyet szeretnének alkalmazottjaik számára. A lefoglalt parkolók száma nem haladhatja meg az adott körzetben a fizetéses parkolók 15 százalékát. A parkolásból a helyi költségvetésbe befolyt pénzösszeget a parkolók és automaták karbantartására és korszerűsítésére fordítják. A legtöbb fizetéses parkolóhely – 70, illetve 82 – a Szőcs József utcában és a Gábor Áron téren lesz.