Tamás Sándor fontosnak mondta, hogy Háromszék mint lehetséges turisztikai célpont minél több helyen és módon megjelenjen. Ezért hívtak az elmúlt időszakban több mint száz újságírót, bloggert és közvélemény-formálót a megyébe, ezért támogatják kiadványok megjelentetését és az olyan eseményeket és műhelymunkákat – ilyen volt legutóbb az Árkoson szervezett konferencia vagy éppen Miklósváron a gróf Kálnoky Tibor által szervezett nyílt nap –, amelyek minél szélesebb körhöz juttatják el az információt: Háromszék sok mindenben különbözik Románia egyéb területeitől, specifikus értékekkel bír, amiért érdemes meglátogatni. Ilyen értékünk a harminchat kúriával jegyzett Bikafalva is – mondotta Tamás –, amelyet ezért kiemelten is fognak kezelni: céljaik közt szerepel, hogy a kis sepsiszéki települést felvetessék az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, s nagyobb teret biztosítanak számukra a manchesteri székely fesztiválon, illetve a Budapesten rendezett III. Székely Fesztiválon is, így több tízezer ember ismerheti meg őket.

Tamás Sándor szerint fontos lenne, hogy az uniós és országos pályázatokon minél többen vegyenek részt, építsenek panziókat, s fejlesszék a meglévőket: a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségnél 70 ezer és kétmillió euró, a Start Up Nation-programnak köszönhetően 200 ezer lejig terjedő összeg elnyerését teszik lehetővé a kiírások.