Tíz kibontakozó, sőt tehetségét, tudását már bizonyító előadó: Babos Kata, Kakasi Zsuzsanna, Vizi Gellért, Furus Ábel, Sebestyén-Lázár Regina, Danguly Tünde, Sinka Noémi, Filip Zsombor, akik egy vendéget is maguk mellett tudhattak, Kertész Júliát, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola diákját. Na meg felkészítő tanáraikat, Rápolti Irmát, Kakasi Zsoltot, Krecht Emesét (aki a zongorakíséretet is ellátta), Petraschovits Esztert, Kőmíves-Bokor Zsuzsát. És persze szüleiket, barátaikat, ismerőseiket, akik közönségként támogatták, biztatták ezúttal is. Szükség is van a bátorításra, hiszen a jövő zenészei ők, és a koncert újonnan bizonyította, hogy a sepsiszentgyörgyi, háromszéki zenei életnek van utánpótlása. A hangversenyen Bachtól Carulliig gyakorlatilag minden zenei korszakból hallhattunk reprezentatív műveket, így a zenei nevelés sokszínűsége is kirajzolódott.