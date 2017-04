12.30-tól megnyitó az Ifjúsági udvarban; 12.45-től néptánc – a Székely Mikó Kollégium I.D, I.C, III.A, III.B osztályai, valamint a Váradi József Általános Iskola III. E osztálya a Múzeumkertben; 13-tól népzene: Costi Dumitru (Marosvásárhely) a Romudvarban; 13-tól Gyűszűvirág a belvárosban – Utcazene fesztivál; 13-tól Spontán a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene fesztivál; 13.30-tól koncert: United by Music (NL) A Romudvarban; 13.45-től furulya, ének és néptánc – az Ady Endre Általános Iskola elemi tagozat O., I. B, II. B, III. B, IV. B és a román tagozat vegyes tánccsoportjának összeállítása a Múzeumkertben; 13.45-től Mandula Duó a belvárosi Utcazene fesztiválon; 13.45-től Dreamland Residence a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene fesztivál; 14-től Utcazene: Mandula Duó a Romudvarban; 14-től Caramel közönségtalálkozó az Ifjúsági udvari sátorban; 14.30-túl DSB Acoustic a belvárosi Utcazene fesztiválon; 14.30-tól Demény Gergely (HU) a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene fesztivál; 14.45-től néptánc – a Gödri Ferenc-iskola I. A, II. A, III. B osztályos diákjai a Múzeumkertben; 15-től Utcazene: Gyűszűvirág a Romudvarban; 15-től Kállay Saun­ders Band közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 15.15-től Gabor Humble (BE) a belvárosi Utcazene fesztiválon; 15.15-től Drum Street Trio (HU) a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene fesztivál; 15.30-tól diákegyüttesek találkozója a Közösségi színpadon – Szent György tér; 15.30-tól Andatino kórus – a Plugor Sándor Művészeti Líceum II. A és III. A román tagozatos osztályainak előadása a Múzeumkertben; 15.45-től Napsugár a levegőben – A Plugor Sándor Művészeti Líceum IV. A osztály előadása a Múzeumkertben; 15.45-től Utcazene: The Crazy Plumbers a Romudvarban; 16-tól A preklasszicizmustól a jazzig, a Plugor Sándor Művészeti Líceum Rézfúvós Kvintettjének műsora a Múzeumkertben; 16-tól a Saint George Got Talent elődöntő az Ifjúsági udvarban; 16-tól Saint George Got Talent elődöntő az Ifjúsági udvari sátorban; 16-tól The Fairies Irish Dance a belvárosi Utcazene fesztiválon; 16-tól Purga (HU) a Mesterségek Nagyvásárán – Utcazene fesztivál; 16.30-tól utcazene: Dreamland Residence a Romudvarban; 17-től Albert Levente és Vargha Mihály szobrászati kiállításának megnyitója az Erdélyi Művészeti Központban; 17-től Babatündér – balettelőadás, Joseph Bayern műve alapján a Tamási Áron Színházban; 17-től Codex Együttes (Ro): Reformáció 500 a Múzeumkertben; 17.15-től utcazene: Drum Street Trio (HU) a Romudvarban; 18-tól Erdélyi börtönmisszió – előadó Kövendi Levente börtönmissziós lelkipásztor a Málik József utca 6. szám alatt (T3 nyomda mellett); 18-tól Beszélő Irodalom – Kemény István József Attila-díjas magyar íróval, költővel beszélget Szegő János magyarországi kritikus, szerkesztő a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 18-tól sport: All Z-Dance versenytáncosainak bemutatója a Főszínpadon – Szabadság tér; 18-tól Kállay Saunders Band (HU) a Főszínpadon – Szabadság tér; 18.15-től Szabó Enikő: Arany fészek, arany madár a Borudvarban, Múzeumkert; 18.30-tól TH-Crew a Közösségi színpadon – Szent György tér; 19-től Manechinul – zenés irodalmi előadás a jászvásári Paul Arva Mină de gânduri kötete nyomán az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6.); 19-től a Bekecs Néptáncegyüttes: Esszencia – válogatás Közép-Erdély táncaiból (RO) a Múzeumkertben; 19-től Șuie Paparude közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 19.30-tól diákegyüttesek találkozója – eredményhirdetés a Közösségi színpadon – Szent György tér; 20-tól Rodion G.A. Live, Dubase Dj Set, Bob Poljakov Dj Set a Hostel Culture Pubban; 20-tól Molnár Ferenc Caramel (HU) a Főszínpadon – Szabadság tér; 20-tól Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud (RO) a Múzeumkertben; 20.30-tól Omen (HU) a Közösségi színpadon – Szent György tér; 20.30-tól M Stúdió: Tűztánc a Játéktéren, Múzeumkert; 20.30-tól Vezuvius koncert az Ifjúsági udvarban; 21-től táncház muzsikál a Juhász, a Heveder és a Folker zenekar a Tamási Áron Színházban; 21-től Dresch Vonós Quartet (HU) a Múzeumkertben; 21.30-tól [dunkelbunt] (AT) a Főszínpadon – Szabadság tér; 21.30-tól Party: Dj Minu az Ifjúsági udvarban; 22.30-tól Blues Kocsma: Blúz Bend a Di Stefano Bárban; 23-tól Ismerős Arcok (HU) a Közösségi színpadon – Szent György tér.

SZOMBAT

10-től a 27. Gáll Lajos Futónap a Szabadság téren; 10-től ökumenikus áhítat az Élet a lélekben imacsoporttal a közösségi színpadon – Szent György tér; 10.30-tól a Gáll Lajos Futónap díjkiosztója a Szabadság téren; 10.30-tól bemelegítő feladatok az Ifjúsági udvarban, sátor; 11-től streetballverseny – iratkozás a helyszínen 10.30-ig a közösségi színpad mögött; 11-től a sepsiszentgyörgyi Batyus Egyesület néptáncosainak közös előadása a Közösségi színpadon – Szent György téren; 11–15-ig mesterségbemutatók és hagyományos kézműves-foglalkozások a Játéktéren a Múzeumkertben; 11-től koncert: Happy Feet zenekar a Romudvarban; 12-től a Gyerekek és Tanulók palotájának táncbemutatója a Közösségi színpadon; 12-től koncert: a Nagybaconi Ifjúsági Fúvószenekar – karmester: Vágási István a Romudvarban; 12-től Sárkány a vállalkozásokban – a Junior Business Club kerekasztal-beszélgetése az Ifjúsági udvarban – sátor; 12.45-től a Sport-All Sport Club táncszakosztályának bemutatója a Közösségi színpadon; 13-tól a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákjainak műsora a Romudvarban, 13-tól Elsősegély gyorstalpaló (Salvatore Egyesület) az Ifjúsági udvarban – sátor; 13-tól Mandula Duo a belvárosi Utcazene fesztiválon; 13-tól Amnesia Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 13-tól diákcsoportok előadásai az Astra Egyesület Kovászna és Hargita megyei fiókjának szervezésében: a Mihai Viteazul Főgimnázium, a Váradi József-iskola, a Plugor Sándor Művészeti Líceum és az Ady Endre Gimnázium diákjai, a Csipike Napközi Otthon csoportja, Mugurașii, Zurgălăii, Dorulețul néptánccsoport, Oltul tánccsoport, Țara Bârsei Kollégium, a Fetele de la Mărcuș csoport és a moldovai Mugurașii csoport, a Közösségi színpadon; 13.45-től népdalokat énekelnek Erős Judit tanítványai a Múzeumkertben; 13.45-től Purga (HU) a belvárosi Utcazene fesztiválon; 13.45-től Spontán Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál, 14-től a Kék Virág néptánccsoport előadása a Múzeumkertben; 14-től Utcazene: DSB Acoustic a Romudvarban; 14-től Élő honfoglaló (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban – sátor; 14.30-tól néptánc – a Székely Mikó Kollégium I. A, III. C, III. D, illetve a Váradi József Általános Iskola I. E, II. E, IV. D, osztályai moldvai, nyárádselyei, szatmári és felcsíki táncokat adnak elő a Múzeumkertben; 14.30-tól Dreamland Residence a belvárosi Utcazene fesztiválon; 14.30-tól The Crazy Plumbers Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 15-től utcazene: The Fairies Irish Dance a Romudvarban; 15-től Lemezlovagok (PUF) az Ifjúsági udvarban – sátor; 15.15-től Drum Street Trio (HU) a belvárosi Utcazene fesztiválon; 15.15-től Demény Gergely (HU) Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 15.30-tól a nagyzeréndi Ibolya néptánccsoport előadása a Múzeumkertben; 15.45-től utcazene: Demény Gergely (HU) a Romudvarban; 16-tól Minden léleknek szárnya van – avagy belső utazás önmagunk körül – dr. Puskás Attila verses, meditációs estje a Kónya Ádám Művelődési Házban; 16-tól GIJunior Trainings – Public Speaking az Ifjúsági udvarban – sátor, 16-tól Spontán a belvárosi Utcazene fesztiválon; 16-tól Dreamland Residence Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 16.30-tól utcazene: Purga (HU) a Romudvarban; 16.45-től az Őrkő Amenkha Együttes cigánytáncokat ad elő a Közösségi színpadon; 17-től Wings of Hope (RO) a Főszínpadon – Szabadság tér; 17-től Éltes Áron Quartet (RO) a Múzeumkertben; 17.15-től utcazene: Drum Street Trio (HU) a Romudvarban, 17.30-tól néptáncműsor az Aprólábak Gyermek Néptáncegyüttes, a Százlábacskák Gyermek Néptáncegyüttes, és a Százlábú Néptáncegyüttes előadásában a Közösségi színpadon; 18-tól „Fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” – előadó Geison Araújo Pimentel (brazil misszionárius) a Málik József utca 6. szám alatt (T3 nyomda mellett); 18-tól Kantorokk koncert az Ifjúsági udvarban; 18-tól Mo-move Dance táncbemutató a Szabadság téren; 18.15-től Cimborák Bábszínház: A három kismalac a Játéktéren – Múzeumkert, 18.20-tól Zöldi Lara a Közösségi színpadon; 18.30-től Selfish Murphy (RO) a Főszínpadon, 18.30-tól KVISZ Kvíz az Ifjúsági udvarban – sátor; 19-től Juhász Band (SB) a Múzeumkertben; 19-től Kistehén közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 19-től Firka 3D előadás az Ifjúsági udvarban – sátor; 19.30-tól No Sugar (RO) a Közösségi színpadon; 20-tól Póka-Tátrai reGeneráció (HU) a Főszínpadon; 20-tól Pince Band koncert az Ifjúsági udvarban; 20.30-tól M Stúdió: Tűztánc a Játéktéren – Múzeumkert; 20.50-től Just Dance a Kovakő szervezésében az Ifjúsági udvarban; 21-től Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band (HU) a Múzeumkertben; 21-től táncház – muzsikál a Juhász, a Heveder és a Folker zenekar a Tamási Áron Színház előcsarnokában, 5 lej; 22-től Carla’s Dreams (MD) a Főszínpadon; 22-től Kistehén (HU) a Közösségi színpadon; 22-től Bagossy Brothers Company A nap felé című lemezbemutató koncertje az Ifjúsági udvarban; 22.30-tól Blues-kocsma: Blúz Bend

a Di Stefano Bárban, 10 lej; 23.15-től DJ Vanotek (MD) & MC Anastasia (RO) a Közösségi színpadon; 23.30-tól Pannonia Allstars Ska Orchestra (HU) a Főszínpadon; 23.30-tól DJ Shiver az Ifjúsági udvarban.

VASÁRNAP

10.30-tól a Fenyőcske és a Körös néptánccsoport táncbemutatója a Közösségi színpadon; 11-től a sepsiszentgyörgyi a Batyus Egyesület néptáncosainak közös előadása a Közösségi színpadon; 11-től Reneszánsz vásár a Játéktéren – Múzeumkert; 12-től Mihai Ditu sakk emlékverseny az Ifjúsági udvarban – sátor; 12-től Outsider Music Fest a Közösségi színpadon; 13-tól Pro Urbe díjátadó ünnepség a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 13-tól Slam bajnokság (PUF) az Ifjúsági udvarban – sátor; 13-tól Mandula Duo Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 13.45-től The Fairies Irish Dance Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 14-től moldvai és gyimesi csángó népdalok – Őszirózsa dalkör a Romudvarban; 14-től kerek­asztal beszélgetés (JBC) az Ifjúsági udvarban – sátor; 14.30-tól The Crazy Plumbers Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 15-től utcazene: Spontán a Romudvarban; 15.15-től Purga (HU) Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 15.30-tól a Kincskeresők és a Nagykun Táncegyüttesek közös műsora a Múzeumkertben; 15.45-től utcazene: Amnesia a Romudvarban; 16-tól Georgescu Szabolcs – előadás a migrációról (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban – sátor; 16-tól Spontán Mesterségek Nagyvására – Utcazene fesztivál; 16.30-tól Szabó Ádám – tangóharmonika a Közösségi színpadon; 16.30-tól a Filip család koncertje: Reneszánsz dalok és virágénekek a Borudvarban – Múzeumkert; 16.30-tól utcazene: Purga (HU) a Romudvarban; 17-től Koszika & The HotShots (RO) a Főszínpadon; 17-től Inocsenyka (RO, HU) a jazz világnapja alkalmából a Múzeumkertben; 17-től APChat – Ana Maria Calița (APC) az Ifjúsági udvarban; 17-től Egy perc és nyersz (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban – sátor; 17.15-től román népdalok: Elena és Maria Istrate, Ionela Prodan és Diana Mogoș előadásában a Közösségi színpadon; 17.15-től utcazene: The Crazy Plumbers a Romudvarban; 18-tól Vészhelyzetek és megoldások – előadó dr. Pável Judith (rohammentős főorvos Marosvásárhely, SMURD) a Málik József utca 6. szám alatt (T3 nyomda mellett); 18.15-től Filip Zsombor: Romantikus gitárest a jazz világnapja alkalmából a Borudvarban; 18.30-tól Outsider Music Fest: Tordasi Szivárvány együttes (HU) a Közösségi színpadon; 18.30-tól Luppinger Attila gitárelőadása az Ifjúsági udvarban; 19-től Nazareth (UK) – az Amigo & Intercost Kft. és a Bertis Kft. hozzájárulásával a Főszínpadon; 19-től Sebastian Spanache Trió (RO) a jazz világnapja alkalmából a Múzeumkertben; 19.30-tól Outsider Music Fest: United by Music (NL) a Közösségi színpadon; 19.45-től Harmónia koncert az Ifjúsági udvarban; 20-tól Saint George Got Talent döntő az Ifjúsági udvarban; 20.30-tól a Szent György-napi tombola sorsolása a Főszínpadon; 21-től Bródy János (HU): Ráadás a Főszínpadon; 21-től Jazzybirds (RO) a jazz világnapja alkalmából a Múzeumkertben; 21.30-tól Zuboly (HU) a Közösségi színpadon; 23-tól Party – Nick Havsen az Ifjúsági udvarban; 23.10-től tűzijáték.

Állandó programok

Április 30-ig, naponta 9–13 óráig: Szent György-napi különkiadás a Sepsi Rádió kihelyezett stúdiójában hétköznapokon 9–13 óráig hétvégén folyamatosan az INdiVINO borbárban.

Április 30-ig, naponta 12–18 óráig kiállítás: az előpataki Iacob Borjos népi szobrászati kiállítása a Román Szellemiség Múzeumában.

Április 30-ig, naponta 12–18 óráig kiállítás: Művészet és könyv – kurátorok: Elena és Marian Bobei, a Román Szellemiség Múzeumában.

Április 30-ig, naponta 12–18 óráig kiállítás: Hagyományos román viseletek – kurátor: Vasile Neamțu (Piatra Neamț) a Román Szellemiség Múzeumában.

Április 30-ig, naponta 11–18 óráig mesterségbemutató a Guzsalyas Alapítvány sátrában: bőrművesség, fazekasság, kosárfonás, nemezelés, tűzzománckészítés és tojásírás a Kézműves vásárban.

Április 30-án 10–18 óráig a Romudvarban gasztroturisztikai kiállítás, értékbemutatók, ínyencségek és hungarikumok kóstoltatása – Jöjjön, utazzon velünk, kóstolja meg a hagyományos székely konyha ételeit! – Kós Károly utca 4. szám, az unitárius templom mögött.

Április 30-ig, naponta 10–19 óráig Szent György Expo – a kiállítás vasárnap 10–18 óráig tart a Sugás bevásárlóközpont parkolójában (Nicolae Bălcescu utca 24/A. szám).

Április 30-ig, naponta 10–19 óráig Reformáció 500 sátor – könyvstand, ifjúsági és gyermekfoglalkozások, interaktív akadálypálya, sok zene és éneklés, free hug (ingyen ölelés), kreatív sarok, üzenőfal, igestop és még sok meglepetés várja a betérőket a kicsi Mikes udvarán.

Április 28–30., naponta 11–17 óráig Szent György Tanoda – Gyermekváros. Meghívnak minden 4–13 éves gyermeket, hogy erejét, eszét, bátorságát élesítse, tudását szélesítse, rátermettségét kamatoztassa. Minden nap 17 órától az Erzsébet parkban lévő tó körül, a Sárkány lakóhelyén közösen megkísérelik párbajra hívni a Sárkányt. A programok pénteken 12 órától kezdődnek az Erzsébet parkban.

Április 29–30., 12–20 óráig Az Árkosi Tájmúzeum néprajzi kiállítása – Keresztes-ház udvara (Gróf Mikó Imre utca).

Április 29.–május 28. között Albert Levente és Vargha Mihály kiállítása az Erdélyi Művészeti Központban. Megtekinthető keddtől péntekig naponta 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

IFJÚSÁGI UDVAR: 12–18-ig Electric Castle 10 lejből – tombola a kommandói iskoláért; 12–18 óráig személyreszabott pólók, arcfestés, enigma játékok, kézzel készített, bemelegítő feladatok, flashmobok és sok más program.

Magyar hagyományőrző fórum

A Magyar – Turán Közhasznú Alapítvány erdélyi fórum- és előadás-sorozatának ötödik állomása lesz Kézdivásárhelyen ma 18 órától a 44-es udvartér 1. szám alatti Erzsébet Teremben. A fórum témája: a magyar hagyományőrzés megtartó ereje, ősi történelmünk méltó bemutatása a tudomány eszköztárával, és ezeknek a kiemelt témáknak a hatása a magyar nemzetstratégiára. Előadó: Bíró András Zsolt humánbiológus, antropológus, a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés főszervezője. A rendezvény ingyenes.

Tortoma

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár termében ma 18.30 órakor Székelyföld madártávlatból címmel kiállítás nyílik Fodor István fotográfus (Csíkszerda) fényképeiből, aki ezt követően Peru és Bolívia címmel vetítéssel egybekötött úti beszámolót tart. A kiállítást megnyitja: Munzlinger Attila asztrofotós, a Gyergyói Fotóklub alelnöke (Gyergyószárhegy). Házigazdák: Hoffmann Edit muzeológus és Demeter Zoltán művelődésszervező.

Tánc

A tánc világnapja alkalmából ma 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében tartanak rendezvényt. A belépés adomány jellegű.

Hitvilág

ELŐADÁS. Az áldott élet titka címmel tart előadást szombaton 11.30-tól a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Líceumban a budapesti Folk Iván, a Szeretet-Közösség tagja.

A XVI. BARCASÁGI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETEK KÓRUSTALÁLKOZÓJÁRA kerül sor szombaton 10 órától a sepsiszentgyörgyi Széna utcai evangélikus templomban.

BÚCSÚ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Krisztus Király-plébániatemplomban vasárnap 10.30-tól tartják a Szent György-búcsút. A szentmisén megáldják Hervai Katalin képzőművész-tanár új, Márton Áron püspökről a templom számára készített grafikáját.

Képernyő

A BRASSAÏ MAGYAR ADÁST az Erdély TV ma 14.30-tól sugározza. Tartalma: Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: Egy pohár bor: Orbán János Dénes költő, prózaíró. Interjú: Balázs Attila színész, színházigazgató. Az adás elérhető a www.brassaimagyaradas.ro honlapon és a Facebook.com/brassaitv oldalon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 8–16 óráig, Torján (különböző részeken) ma 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM április 28–30. között 9–16 óráig várja látogatóit. Az állandó kiállítások mellett megtekinthető A székelykaputól a törülközőig. Szinte Gábor gyűjtései című időszakos tárlat, illetve a múzeum szablyagyűjteményének néhány darabját bemutató stúdiókiállítás is, melyekre kérésre tárlatvezetés is igényelhető. Felnőtteknek a belépő 10 lej, gyereknek és nyugdíjasoknak 5 lejbe, a tárlatvezetés 20 lejbe kerül.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR a városnapokra való tekintettel ma 9 és 16 óra között lesz nyitva, szombaton zárva tart.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi irodalmi kör szombaton 18 órától Both Erzsébet magyartanárt látja vendégül, aki Arany Jánosról tart inter­aktív előadást.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Hidvégen gyűjti.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET május 1-jén nosztalgiabulit szervez a Park vendéglőben, ahová minden nyugdíjast várnak. Telefon: 0740 518 798.

TÚRA. A KSE Speoalpin szakosztálya vasárnap gyalogtúrát szervez a Nagy-Hagymás-hegységbe. Útvonal: Balánbánya–Egyes-kő menedékház (1504 m)–(ha az időbe beleférnek, akkor az Öcsém-tető)–Balánbánya túraúton. Az egész napos túrára vízhatlan túrabakancs és réteges öltözet szükséges. Indulás: reggel 7 órakor a kézdivásárhelyi Sinkovits-sportpálya elől. Helyet foglalni a mikrobuszra (19 személy) 25 lejbe kerül, érdeklődni Szőcs Jánosnál a 0741 037 818-as telefonszámon.

A Sepsi Rekreatív Rt. tájékoztatja vendégeit, hogy a városi uszoda május 1-jén, hétfőn zárva tart. A sugásfürdői Spa központ a következő program szerint működik: hétfő (május 1.): 11–21; kedd (május 2.): zárva.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.