Ókori szokás szerint keleti országokban a köztiszteletben álló méltóságok útvonalát az emberek felső ruhájukkal, pálmalevelekkel fedték be. Keresztény tanok szerint így történt ez virágvasárnap is, amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, egy héttel keresztre feszítése előtt.

Újkori szokásaink szerint nagyon úgy tűnik, hogy közterületen elhelyezett ruhakonténereket próbálnak így „tisztelni” ismeretlen elkövetők.

Olvasóink jelezték, hogy a Grigore Bălan tábornok út, valamint a Mikes Kelemen utca sarkánál a Caritas által kihelyezett gyűjtőkonténer előtt szanaszét hevernek ruhadarabok. Másnap ugyanezzel a borzasztó helyzettel szembesültem az Olt negyedi Nárcisz utcában is.

Tavaly, január elsején ugyanitt – máig ismeretlen okokból – egy konténer teljesen kiégett, amiről akkor is beszámoltunk az olvasóknak.

Azóta a közhasznú szervezet folytatta nemes célkitűzését, új konténert helyezett ki, tovább gyűjtik rászoruló családoknak a használt ruhát.

Megjegyzem, a konténeren érthető módon és jól látható helyen, két nyelven tájékoztatnak a tároló használatáról, pontosan azért, hogy a ruhanemű biztonságosan a belsejébe kerüljön.

Ennek ellenére mégis ruhaneműk, zacskók, és egy nyél nélküli feltörlő is ékesítette a tartály környékét.

Tisztelt városlakók, a hétköznapokban is érdemes egymásra figyelnünk. Ne feledjük a rászorulók nehéz helyzetét, a nemes célt és a Caritas munkatársainak erőfeszítéseit, amellyel a támogatni akarók szándékát könnyítették meg.

Segítsünk együtt mi is a tárolók környékét rendben tartani, a feltételezett fosztogatókat elzavarni!



Huszár Szilamér