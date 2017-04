Az éremnek mégis két oldala van. Létezik egy olyan szabályszerűség, hogy minden olyan esemény, amelyet nem tilt valamilyen fizikai törvény, előbb-utóbb bekövetkezik. Szóban forgó ügyfelünk orvosa nem a megyei biztosítóházzal, hanem az OPSNAJ biztosítóházzal van szerződéses jogviszonyban, és a megyében a Pro-Vitam az egyetlen klinika, ahol az OPSNAJ-biztosítottaknak (rendőrség, katonaság, igazságszolgáltatás stb.) tudunk biztosítani ingyenesen laboratóriumi és ultrahangos vizsgálatokat. Az erre szánt keret általában a folyó hónap végére fogy el, így mindeddig nem volt szükséges az OPSNAJ biztosítottakat előre programálni laborvizsgálatokra, ultrahangra viszont előjegyzés szükséges, ott hamarabb elfogy az összeg. Az úrnak mi javasoltuk, hogy a kettőt egy nap meg lehet oldani. Telefonon nem kerestük az előző napon, hiszen még volt keretünk laboratóriumi analízisre. Április 13-án reggel viszont még voltak vérvételen OPSNAJ biztosítottak, és 8 órára épp elfogyott a havi keret. Ilyenkor a szolgáltató két dolgot tehet: vagy elvégzi a vérvizsgálatot ingyenesen, annak ellenére, hogy a biztosítóház nem fogja kifizetni (szívás a klinikának), vagy felajánlja, hogy beütemezi jövő hónapra (szívás a páciensnek az elpocsékolt időért). Mi ez utóbbit ajánlottuk, hiszen előre nem várt esemény miatt történt ez a kellemetlenség. A jövőben be kell majd vezetnünk az OPSNAJ biztosítottaknak is a kötelező előjegyzést laborvizsgálatokra is, de ezzel extra kényelmetlenséget okozunk a pácienseinknek, mert kétszer kell felkeresniük a klinikánkat.

Igazán jó megoldás nincs. Illetve lenne, de ahhoz társadalmi összefogásra volna szükség. Nem lenne egyszerűbb, ha jutna elég pénz az egészségügyre? Mi történne, ha nem kellene zsákszámra önteni a pénzt rosszul működő állami kórházakba? Ha nem adnánk hálapénzt az orvosnak? Ha eljárnánk megelőző vizsgálatokra, hogy maradjunk egészségesek, és ne évek múlva kelljen irdatlan összegeket elköltenie a biztosítónak krónikus betegségünk kezelésére? Ha nem tartanák a betegeket napokig a kórházakban csak azért, mert úgy többet fizet a biztosító? Ha nem vásárolna egy közintézmény 5400 lejes számítógép-képernyőt közbeszerzésen, mert ugyanazt megkaphatja a sarki boltban negyedáron? Az állami pénzek felelőtlen elpancsolása olyan jelenség, amely klinikánkat is versenyhátrányba hozza, de a legnagyobb kárt a lakosság szenvedi el. A lakosság, amely tudna tenni ez ellen.



Dr. Fejér Szilárd kémikus, a Pro-Vitam laboratóriumának vezetője