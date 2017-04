Az EMNT márciusban indította el regisztrációs kampányát, arra kívánják felhívni az erdélyi magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyi­ben részt kívánnak venni a 2018-as magyarországi választásokon, úgy előtte regisztrálniuk kell magukat a választói névjegyzékben. Ezt azért is fontosnak tartják, mert eddig a magyar állampolgárságot elnyert erdélyieknek csak mintegy harmada került nyilvántartásba a magyar választói névjegyzékben. Sokan nehezen igazodnak el a magyar terminológia, a kitöltendő nyomtatványok világában, ebben szeretnének segítséget nyújtani. A Szent György Napok alatt a Mikóval szemben, a Gödri Ferenc utca sarkán álló sátorban várják az érdeklődőket, csak a magyar lakcímkártyájukat kell magukkal hozniuk, és pár perc alatt lebonyolítható a regisztrálás – ismertette a lehetőséget Tiboldi László, az EMNT alelnöke. Azt is hozzáfűzte, aki még nem kérvényezte a magyar állampolgárságot, de szeretne részt venni a közelgő magyarországi választáson, az legkésőbb 2017 júliusáig indítsa el a honosítási folyamatot.

Ugyancsak az EMNT sátránál gyűjtik az aláírásokat a Kós Károly Szakközépiskola megmentésére – számolt be Bálint József, az EMNT háromszéki elnöke. Eddig több mint ezren támogatták kezdeményezésüket – bírósági úton kívánják felfüggesztetni az iskola bezárását, elköltöztetését –, várják az első tárgyalás kitűzésének időpontját, ott kívánják majd érveik mellett bemutatni az ügyet támogató aláírásokat is.