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Sepsiszentgyörgy, 2017. április 28., péntek 00:27
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Megvédte bajnoki címét a Sepsi-SIC /23–20, 14–22, 22–9, 17–34/ (Női kosárlabda, Nemzeti Liga – döntő)

2017. április 28., péntek, Közélet
Foto: Mircea Rosca / www.SportPictures.ro
Foto: Mircea Rosca / www.SportPictures.ro
2008 után – amikor is a Mikes Kelemen IKS nyert Román Kupát  Kolozsváron – a Horia Demian Sportcsarnok újra szerencsét hozott  sepsiszentgyörgyi női kosárlabdacsapatunknak, hiszen a Sepsi-SIC tegnap este győzedelmeskedett a második kincses városbéli meccsén is, amivel 3–1-re diadalmaskodott a Nemzeti Liga döntőjében, és ezzel megvédte bajnoki címét. A finálé krónikájához az is hozzátartozik, hogy a zöld-fehér mezes lányok nemcsak a Kolozsvári U együttesét győzték le, hanem a bírói hármast is, amely kritikán aluli teljesítményt nyújtott. A szentgyörgyi lányoknak ez volt zsinórban a harmadik döntőjük és a második fináléjuk, amit megnyertek.
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