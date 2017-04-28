2017-04-28: Sport - Tibodi Ferenc:
Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Közel 2000 néző. Vezette: Alexandru Olaru, Alexandra Stan, Ciocan Ciprian. Kolozsvári U: Harrison 21/9, Mandache 12/3, Denson 12, Butulija 20/3, Dixon 3–Irimia 8, Sfârlea, Voica, Neagu 3/3, Cutaş, Maxim. Edző: Dragan Petricevic. Sepsi-SIC: Jeffery 16/9, Marshall 21/3, Shegog 22, Thompson 1, Gödri-Părău 22/1–Harris, Huţanu, Kilin, Kokovay, Lazăr (Pop), Stoenescu 3/3, Taranek. Edző: Zoran Mikes. Mezőnybeli dobószázalék: 27/31 – 44 százalék, illetve 29/64 – 45 százalék. Büntetők dobószázaléka: 16/23 – 69 százalék, illetve 21/26 – 80 százalék. Lepattanók: 30–40. Legtöbb lepattanó: Denson 12, illetve Shegog 16. Legtöbb gólpassz: Butulija 5, illetve Gödri-Părău 5. Kipontozódott: Denson (35.), Dixon (39.) illetve Mikes (35.).