2008 után – amikor is a Mikes Kelemen IKS nyert Román Kupát Kolozsváron – a Horia Demian Sportcsarnok újra szerencsét hozott sepsiszentgyörgyi női kosárlabdacsapatunknak, hiszen a Sepsi-SIC tegnap este győzedelmeskedett a második kincses városbéli meccsén is, amivel 3–1-re diadalmaskodott a Nemzeti Liga döntőjében, és ezzel megvédte bajnoki címét. A finálé krónikájához az is hozzátartozik, hogy a zöld-fehér mezes lányok nemcsak a Kolozsvári U együttesét győzték le, hanem a bírói hármast is, amely kritikán aluli teljesítményt nyújtott. A szentgyörgyi lányoknak ez volt zsinórban a harmadik döntőjük és a második fináléjuk, amit megnyertek.