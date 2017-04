Már az első perctől kezdve a Valentin Suciu által irányított labdarúgók birtokolták többet a labdát, viszont a pontatlan passzok helyenként igazán megnehezítették a támadójátékot. A 3. percben Greu jobb oldali beadását a házigazdák védője, Neagu csúsztatta tovább, a labda pedig a kapufáról pattant vissza. A folytatásban a háromszékiek szenegáli középpályása, Thiaw kétszer is veszélyeztetett, majd a 27. percben a tizenhatos vonalon belül a védőket kicselező Hadnagyot buktatta Antoche, viszont a játékvezető nem ítélt büntetőrúgást. Néhány perccel később az OSK megszerezhette volna a vezetést: Hadnagy szúrt rá, Fulga kapus a lécre tolta a labdát, a kipattanóra Huiban csapott le, de az ő próbálkozását is bravúrral hárította a hazaiak hálóőre. Nem sokkal később Andrei beadása ért Olteanu kezéhez, viszont a bíró ezúttal sem ítélt tizenegyest. A hazaiak első kapura lövésére a 44. percig kellett várni, amikor is Nica próbálkozott 16 méterről, de Niczuly könnyedén védett. Az első játékrészt a szentgyörgyiek uralták, több helyzetet is kialakítottak, de gól nélkül vonulhattak az öltözőbe. Szünet után továbbra is a piros-fehér mezesek akarata érvényesült, majd Hadnagy fejesének állta útját Marciuc. A 66. percben a szentgyörgyieknek sikerült megtörniük a jeget, és megszerezték a vezetést, miután a jobb oldalon Răduţoiu átfűzte magát a védőkön, majd bepasszolt, Răuţă rosszul tisztázott, az érkező Hadnagy pedig hét méterről a hálóba pöckölte a labdát (0–1). A csapatkapitány szezonbeli 26. gólját szerezte, amivel a góllövőlista második helyén áll. A mérkőzés hajrájában Thiaw ívelt a csereként beálló Bujor elé, aki Marciuc mellett a hálóba lőtt (0–2), beállítva ezzel a végeredményt.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 31. forduló: Baloteşti, községi stadion, mintegy 200 néző. Vezette: Robert Avram (Piteşti). Baloteşti: Fulga–Neagu, Răuţă, Marciuc, Filip–Antoche (Dobra, 78.), Herea–Andrei, Ioniţă, Gojnea (Rontea, 84.)–Nica (Ivan, 63.). Edző: Augustin Călin. Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ghinga, Burlacu, Olteanu–Minciună, Thiaw–Huiban, Manole (Bujor, 67.), Greu (Jakab, 57.)–Hadnagy (Mitra, 84.). Edző: Valentin Suciu. Gólszerzők: Hadnagy (66.), Bujor (85.). Sárga lap: Olteanu (69.).

A rangsor:

1. Juventus 21 3 4 58–15 66

2. Sepsi OSK 17 6 5 49–25 57

3. Arad 17 5 6 49–27 56

4. Brassó 15 8 5 45–27 53

5. Mioveni 15 6 7 40–21 51

6. Târgovişte 16 2 9 47–27 50

7. Szatmárn. 13 5 10 38–31 44

8. Brăila 13 4 11 33–33 43

9. Călăraşi 11 8 9 39–34 41

10. Suceava 11 5 12 44–47 38

11. Afumaţi 10 5 12 30–30 35

12. Nagyvárad 10 4 14 35–32 34

13. Clinceni 9 4 15 37–57 31

14. Temesvár 8 6 14 36–49 30

15. Baloteşti 7 6 14 32–47 27

16. Resicab. 6 2 20 30–59 20

17. Rm. Vâlcea 4 6 17 16–49 18

18. Tatrang 2 5 21 15–63 3

A 32. forduló mérkőzései: l szombaton Clinceni–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Szatmárnémeti Olimpia–Temesvári Politehnica, Afumaţi–Chindia Târgovişte, Nagyváradi Esthajnalcsillag–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Mioveni–Resicabánya (11 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) l vasárnap Bukaresti Juventus–Baloteşti, Călăraşi–Aradi UTA (11.30 óra – Digi­Sport 1, Dolce Sport 1) l kedden Brassói FC–Brăilai Egyesülés (17 óra – Digi­Sport 1, Dolce Sport 1). A Sepsi OSK és a Foresta Suceava szabadnapos.

Hétvége a focipályákon

IV. LIGA. A 23. forduló mérkőzései (ifjúságiak 14.45, felnőttek 17 órától): S szombaton Csernátoni FC–Kézdivásárhelyi SE, Berecki FC–Bölön S vasárnap Nagyajta–Barót, Papolci FC–Réty, Gelence–Illyefalva, Ozsdolai FC–Kovászna, Kilyén–Uzon 0–3 (hivatalból), Bardoc–Perkő.

V. LIGA. A 20. forduló találkozói (ifjúságiak 14.45, felnőttek 17 órától): S szombaton Bodok–Szitabodza, Kommandó–Dálnok, Zágon–Hidvég S vasárnap Kökös–Bodzaforduló, Szotyor–Maksa, Nagybacon áll.

I. LIGA. A 8. forduló mérkőzései: S play-off: Viitorul–Astra (szombaton, 20.30 óra), Kolozsvári CFR–Craiova (vasárnap, 20.30 óra), Dinamo–FCSB (hétfőn, 20.30 óra) S play-out: Chiajna–Jászvásár (ma, 20.30 óra), Marosvásárhelyi ASA–Medgyesi Gázmetán (szombaton, 15 óra), Pandurii–FC Voluntari (vasárnap, 18 óra), Temesvári Poli–FC Botoșani (hétfőn, 17.30 óra).

OTP BANK LIGA. A 29. forduló találkozói: S szombaton Honvéd–Gyirmót FC, Diósgyőri VTK–Vasas, Ferencváros–Mezőkövesd FC, Haladás–Paksi FC, Újpest FC–MTK, Videoton FC–Debreceni VSC.