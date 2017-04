12-től koncert: a Nagybaconi Ifjúsági Fúvószenekar – karmester: Vágási István a Romudvarban; 12-től Sárkány a vállalkozásokban – a Junior Business Club kerekasztal-beszélgetése az Ifjúsági udvarban, sátor; 12.45-től a Sport-All Sportklub táncszakosztályának bemutatója a közösségi színpadon; 13-tól a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákjainak műsora a Romudvarban, 13-tól Elsősegély-gyorstalpaló (Salvatore Egyesület) az Ifjúsági udvarban, sátor; 13-tól Mandula Duó a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 13-tól Amnesia – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 13-tól diákcsoportok előadásai az Astra Egyesület Kovászna és Hargita megyei fiókjának szervezésében a közösségi színpadon; 13.45-től népdalokat énekelnek Erős Judit tanítványai a Múzeumkertben; 13.45-től Purga (HU) a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 13.45-től Spontán – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál, 14-től a Kék Virág néptánccsoport előadása a Múzeumkertben; 14-től Utcazene: DSB Acoustic a Romudvarban; 14-től Élő honfoglaló (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban, sátor; 14.30-tól néptánc a Múzeumkertben; 14.30-tól Dreamland Residence a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 14.30-tól The Crazy Plumbers – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 15-től utcazene: The Fairies Irish Dance a Romudvarban; 15-től Lemezlovagok (PUF) az Ifjúsági udvarban – sátor; 15.15-től Drum Street Trió (HU) a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 15.15-től Demény Gergely (HU) – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 15.30-tól a nagyzeréndi Ibolya néptánccsoport előadása a Múzeumkertben; 15.45-től utcazene: Demény Gergely (HU) a Romudvarban; 16-tól Minden léleknek szárnya van – avagy belső utazás önmagunk körül dr. Puskás Attila verses, meditációs estje a Kónya Ádám Művelődési Házban; 16-tól GIJunior Trainings – Public Speaking az Ifjúsági udvarban, sátor, 16-tól Spontán a belvárosi Utcazene-fesztiválon; 16-tól Dreamland Residence – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 16.30-tól utcazene: Purga (HU) a Romudvarban; 16.45-től az Őrkő Amenkha Együttes cigánytáncokat ad elő a közösségi színpadon; 17-től Wings of Hope (RO) a Főszínpadon – Szabadság tér; 17-től Éltes Áron Quartet (RO) a Múzeumkertben; 17.15-től utcazene: Drum Street Trió (HU) a Romudvarban, 17.30-tól néptáncműsor a közösségi színpadon; 18-tól „Fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” – előadó Geison Araújo Pimentel – a Málik József utca 6. szám alatt; 18-tól Kantorokk koncert az Ifjúsági udvarban; 18-tól Mo-move Dance táncbemutató a Szabadság téren; 18.15-től Cimborák Bábszínház: A három kismalac a Játéktéren; 18.20-tól Zöldi Lara a közösségi színpadon; 18.30-től Selfish Murphy (RO) a Főszínpadon, 18.30-tól KVISZ Kvíz az Ifjúsági udvarban, sátor; 19-től Juhász Band (SB) a Múzeumkertben; 19-től Kistehén közönségtalálkozó az Ifjúsági udvarban; 19-től Firka 3D előadás az Ifjúsági udvarban – sátor; 19.30-tól No Sugar (RO) a közösségi színpadon; 20-tól Póka-Tátrai reGeneráció (HU) a Főszínpadon; 20-tól Pince Band koncert az Ifjúsági udvarban; 20.30-tól M Stúdió: Tűztánc a Játéktéren; 20.50-től Just Dance a Kovakő szervezésében az Ifjúsági udvarban; 21-től Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band (HU) a Múzeumkertben; 21-től táncház a Tamási Áron Színház előcsarnokában, 5 lej; 22-től Carla’s Dreams (MD) a Főszínpadon; 22-től Kistehén (HU) a közösségi színpadon; 22-től Bagossy Brothers Company A nap felé című lemezbemutató koncertje az Ifjúsági udvarban; 22.30-tól Blueskocsma: Blúz Bend a Di Stefano Bárban, 10 lej; 23.15-től DJ Vanotek (MD) & MC Anastasia (RO) a közösségi színpadon; 23.30-tól Pannonia Allstars Ska Orchestra (HU) a Főszínpadon; 23.30-tól DJ Shiver az Ifjúsági udvarban.

VASÁRNAP

10.30-tól a Fenyőcske és a Körös néptánccsoportok táncbemutatója a közösségi színpadon; 11-től a Batyus Egyesület néptáncosainak közös előadása a közösségi színpadon; 11-től Reneszánsz vásár a Játéktéren; 12-től Mihai Ditu sakkemlékverseny az Ifjúsági udvarban, sátor; 12-től Outsider Music Fest a közösségi színpadon; 13-tól a Pro Urbe díjak átadási ünnepsége a Bod Péter Megyei Könyvtárban; 13-tól Slambajnokság (PUF) az Ifjúsági udvarban, sátor; 13-tól Mandula Duó – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 13.45-től The Fairies Irish Dance – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 14-től moldvai és gyimesi-csángó népdalok – Őszirózsa dalkör a Romudvarban; 14-től kerekasztal beszélgetés (JBC) az Ifjúsági udvarban, sátor; 14.30-tól The Crazy Plumbers – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 15-től utcazene: Spontán a Romudvarban; 15.15-től Purga (HU) – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 15.30-tól a Kincskeresők és a Nagykun Táncegyüttesek közös műsora a Múzeumkertben; 15.45-től utcazene: Amnesia a Romudvarban; 16-tól Georgescu Szabolcs előadása a migrációról (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban, sátor; 16-tól Spontán – Mesterségek Nagyvására – Utcazene-fesztivál; 16.30-tól Szabó Ádám tangóharmonikál a közösségi színpadon; 16.30-tól a Filip család koncertje a Borudvarban; 16.30-tól utcazene: Purga (HU) a Romudvarban; 17-től Koszika & The HotShots (RO) a Főszínpadon; 17-től Inocsenyka (RO, HU) a jazz világnapja alkalmából a Múzeumkertben; 17-től APChat – Ana Maria Calița (APC) az Ifjúsági udvarban; 17-től Egy perc és nyersz (KOVAKÖ) az Ifjúsági udvarban, sátor; 17.15-től román népdalok a közösségi színpadon; 17.15-től utcazene: The Crazy Plumbers a Romudvarban; 18-tól Vészhelyzetek és megoldások – előadó dr. Pável Judith (főorvos, Marosvásárhely, SMURD) a Málik József utca 6 szám alatt; 18.15-től Filip Zsombor: Romantikus gitár-est a Borudvarban; 18.30-tól Outsider Music Fest: Tordasi Szivárvány együttes (HU) a közösségi színpadon; 18.30-tól Luppinger Attila gitárelőadása az Ifjúsági udvarban; 19-től Nazareth (UK) – az Amigo&Intercost Kft. és a Bertis Kft. hozzájárulásával a Főszínpadon; 19-től Sebastian Spanache Trió (RO) a Múzeumkertben; 19.30-tól Outsider Music Fest: United by Music (NL) a közösségi színpadon; 19.45-től Harmónia koncert az Ifjúsági udvarban; 20-tól Saint George Got Talent döntő az Ifjúsági udvarban; 20.30-tól a Szent György-napi tombola sorsolása a Főszínpadon; 21-től Bródy János (HU): Ráadás a Főszínpadon; 21-től Jazzybirds (RO) a dzsessz világnapja alkalmából a Múzeumkertben; 21.30-tól Zuboly (HU) a közösségi színpadon; 23-tól Party-Nick Havsen az Ifjúsági udvarban; 23.10-től tűzijáték.

Állandó programok vasárnapig

Szent György-napi különkiadás a Sepsi Rádió kihelyezett stúdió­jában hétvégén folyamatosan az INdiVINO borbárban; a Román Szellemiség Múzeumában 12–18 óráig Művészet és könyv, hagyományos román viseletek, illetve az előpataki Iacob Borjos népi szobrászati kiállítása; 11–18 óráig mesterségbemutató a Guzsalyas Alapítvány sátrában; 10-19 óráig Szent György Expó, a kiállítás vasárnap 10–18 óráig tart a Sugás bevásárlóközpont parkolójában (Nicolae Bălcescu utca 24/A szám); 10–19 óráig Reformáció 500 sátor – könyvstand, ifjúsági és gyermekfoglalkozások, interaktív akadálypálya, sok zene és éneklés, ingyen ölelés, kreatív sarok, üzenőfal, igestop a kicsi Mikes udvarán, 11–17 óráig Szent György Tanoda – Gyermekváros 17 órától az Erzsébet parkban lévő tó körül; 12–20 óráig az Árkosi Tájmúzeum néprajzi kiállítása – Keresztes-ház udvara (Gróf Mikó Imre utca). Vasárnap 10–18 óráig a Romudvarban gasztroturisztikai kiállítás, értékbemutatók, ínyencségek és hungarikumok kóstoltatása a Kós Károly út 4. szám alatt, az unitárius templom mögött.

IFJÚSÁGI UDVAR: 12–18-ig Electric Castle 10 lejből – tombola a kommandói iskoláért; 12–18 óráig személyreszabott pólók, arcfestés, enigmajátékok, kézzel készített, bemelegítő feladatok, flashmobok és sok más program.

A közösségi színpad a Szent György téren; a Játéktér és a Borudvar a Múzeumkertben található.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049); hétfőn a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi irodalmi kör ma 18 órától Both Erzsébet magyartanárt látja vendégül.

SINKA ZITA BABAKIÁLLÍTÁSA a sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 11–18, vasárnap 11–16 óráig látogatható.

TEGA. Május 1-jén, hétfőn a hulladékelszállítási szolgáltatás a megszokott program szerint zajlik mind Sepsiszentgyörgyön, mind vidéken; a sepsiszentgyörgyi zöldségpiacok nyitva lesznek; az Ág utca 1. szám alatti székhelyen a pénztár és az ügyfélfogadás szünetel.